​Protección Civil destacó el trabajo preventivo durante las tormentas ​

Desde el organismo provincial se confirmó que no hubo afectaciones graves, aunque la lluvia generó inconvenientes particularmente en la zona de Rincón de los Sauces por la activación de cañadones naturales.

Cañadón en Rincón de los Sauces.

La Dirección Provincial de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos, informó que las tormentas registradas durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia del Neuquén no provocaron afectaciones graves a la población, aunque sí se registraron lluvias intensas en sectores del noreste provincial.

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, explicó que las condiciones meteorológicas ya habían sido previstas en alertas emitidos previamente. “Tuvimos períodos de inestabilidad durante todo el inicio y transcurso del fin de semana, desde el viernes por la noche hasta el domingo”, señaló en declaraciones a Radio y Televisión del Neuquén (RTN).

Tras destacar el trabajo coordinado entre distintos organismos, indicó que “producto del trabajo conjunto entre el Servicio Meteorológico, la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) y la Secretaría de Emergencias, a través de Protección Civil, se llevó adelante el monitoreo y la asistencia junto a Vialidad, Policía, defensas civiles y bomberos voluntarios”.

Las precipitaciones más intensas se registraron en la zona de Rincón de los Sauces, donde se activaron cañadones naturales que rodean la localidad. En ese sector, equipos de emergencia debieron asistir a dos camionetas con siete ocupantes que quedaron varadas al intentar cruzar un cañadón activo en cercanías de la Ruta Provincial 6. “Se montó un operativo con bomberos, Defensa Civil y Vialidad para rescatar a las personas, que no presentaban lesiones, y luego retirar los vehículos”, detalló Cruz.

El funcionario informó además que todas las rutas provinciales y pasos fronterizos se encuentran habilitados, aunque recomendó circular con precaución en algunos sectores debido a calzada mojada o presencia de barro.

Finalmente, señaló que para los próximos días se esperan condiciones climáticas más estables. “Durante esta semana podría registrarse algo de inestabilidad, pero luego se prevén días con mejores condiciones y temperaturas cálidas”, concluyó.