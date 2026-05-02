​Profesionalizan a la policía con tecnicaturas y licenciaturas universitarias ​

Agentes que ingresaron a la fuerza se encuentran cursando la tecnicatura y una vez egresados, podrán continuar sus estudios superiores. De esta manera, se garantizan herramientas para actuar ante situaciones complejas.

Con la intención de jerarquizar la formación de la Policía de la Provincia del Neuquén, las y los agentes ya se encuentran cursando trayectos técnicos y se proyectan acciones para dar continuidad a la licenciatura, posgrados y especializaciones.

Esta semana, un grupo de 140 agentes egresó del Instituto Superior en Seguridad (ISS) de la Policía del Neuquén en un acto que reafirma el compromiso con la excelencia académica y el servicio a la comunidad.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Pablo Conforte manifestó que “es un paso importante transformar la carrera policial en una verdadera profesión y pensar en la capacitación durante los 30 años que el agente va a estar en la fuerza”.

“Los cadetes que ingresaron van a ser formados en seguridad pública y ciudadana, título que van a obtener a fin del año próximo cuando egresen como oficiales de la policía”, explicó.

La responsabilidad del Estado “es generar las condiciones para que el personal pueda completar los ciclos, es un camino largo, pero vamos a crear el instituto universitario de la seguridad para articular de modo que una vez recibidos de técnicos puedan tener continuidad en la carrera universitaria”, confirmó el secretario de Seguridad.

A partir de la experiencia y trayectoria, Conforte aseguró que “una Policía mejor formada implica una sociedad más segura porque le brinda más criterio para resolver las situaciones complejas que se presentan”. También indicó que en virtud de la tecnología que se utiliza “se requiere un nivel de conocimiento superior”.

Conforte especificó que “no se cambiará la cantidad de años de estudio en los institutos de formación, lo que implementamos es que se curse el ciclo de la Tecnicatura superior en seguridad pública y ciudadana, y una vez recorrido este trayecto, a través de los cursos que dicta la policía, continúa la capacitación con la Licenciatura”. Añadió que los cursados que le sigan a la tecnicatura serán a distancia para facilitar la continuidad.

Especialización

El ISS de la Policía ofrece tecnicaturas superiores de tres años para la especialización del personal, incluyendo Investigación Criminalística, Seguridad Vial, Investigaciones y Seguridad Penitenciaria. Estas carreras buscan fortalecer las competencias del personal en seguridad pública y ofrecen modalidades presencial y semipresencial.

Las formaciones son: Tecnicatura Superior en Investigación Criminalística, enfocada en el análisis forense y técnico del delito; Tecnicatura Superior en Seguridad Vial con especialización en la gestión y control del tránsito; Tecnicatura Superior en Investigaciones, orientada al trabajo de campo y resolución de casos; y Tecnicatura Superior en Seguridad Penitenciaria, enfocada en la gestión de centros de detención.