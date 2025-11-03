​Productores del norte neuquino participaron de una jornada de capacitación ​

Se realizó en el paraje Los Chacayes con el objetivo de fortalecer las capacidades de quienes están dedicados a la elaboración láctea.

La “Jornada de intercambio y capacitación sobre ordeñadoras portátiles y diseño de salas de extracción y elaboración” se realizó en el paraje Los Chacayes y forma parte del Programa de Desarrollo de la Cuenca Láctea del Norte Neuquino establecido por la Ley Provincial 1.215. Para la actividad se dieron cita 30 productores y productoras provenientes de Los Miches, Los Guañacos, Barrancas, El Cholar, Los Carrizos, entre otras localidades de los departamentos Minas, Ñorquín, Chos Malal y Pehuenches, de las regiones Alto Neuquén y Vaca Muerta.

Durante la jornada se abordaron temas vinculados al uso, mantenimiento y limpieza de ordeñadoras portátiles, con prácticas de campo que permitieron identificar sus partes, resolver fallas frecuentes y optimizar su funcionamiento. Además, se trabajó sobre el diseño y planificación de salas de extracción y elaboración, poniendo el foco en los requisitos básicos, la distribución del espacio y la selección de materiales adecuados para garantizar la calidad de los procesos.

La capacitación estuvo a cargo de César Gutiérrez, técnico del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) especializado en procesos de agregado de valor y representantes de la empresa Omega, fabricante de ordeñadoras portátiles.

Esta jornada forma parte del trabajo articulado entre el ministerio de Economía, Producción e Industria, la subsecretaría de Producción, municipios y comisiones de fomento de las regiones Alto Neuquén y Vaca Muerta, con el objetivo de mejorar las condiciones de producción, fortalecer la cadena láctea y promover la innovación en el territorio.