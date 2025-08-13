​Primeros egresados de la Tecnicatura en Administración Financiera del Estado ​

Un grupo de 20 agentes de la administración pública provincial culminó la carrera orientada a la optimización de la gestión pública y a la profesionalización de empleadas y empleados públicos.

Con la defensa de los trabajos finales, un grupo de 20 agentes de la administración pública provincial culminó la Tecnicatura Superior en Administración Financiera del Estado. Se trata de la primera cohorte que completa el trayecto formativo.

Esta primera tanda de egresados representa un avance clave en la capacitación y profesionalización del recurso humano, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión pública y al desarrollo de políticas más eficientes para la ciudadanía neuquina.

Las y los egresados pertenecen a los ministerios de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres; de Gobierno; de Infraestructura; de Economía, Producción e Industria; de Trabajo y Desarrollo Laboral; a la Jefatura de Gabinete; al ministerio de Energía y Recursos Naturales; al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN); al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU); y al Consejo Provincial de Educación (CPE).

La tecnicatura se dicta bajo modalidad virtual tutorada a través de la Plataforma Integrar Académica, con una duración de tres años y título de validez nacional emitido por el CPE. Su Plan de Estudios N°759 contempla seis cuatrimestres, 24 materias, dos prácticas profesionalizantes y un trabajo final integrador.

La carrera fue implementada en 2021 por iniciativa del ministerio de Economía, Producción e Industria, a través de la dirección superior de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública, dependiente de la subsecretaría de Recursos Humanos, y en articulación con el ministerio de Educación. Fue aprobada por el Consejo Federal de Educación, constituyéndose en la primera propuesta formativa de pregrado en modalidad a distancia impulsada por el gobierno provincial.

La primera cohorte comenzó en agosto de 2022 con la Sección “A”, a la que se sumaron las secciones “B” y “C” en 2023, y este año la Sección “D” correspondiente a la Cohorte 2025. Actualmente, más de 120 estudiantes de distintos organismos provinciales cursan la carrera.

La implementación de esta propuesta académica constituye un avance significativo orientada a la optimización de la gestión pública y a la profesionalización de los agentes públicos, mediante un enfoque innovador de proyección provincial.

La asignatura final, a cargo de Gimena Areta, tuvo como objetivo la formulación de propuestas de mejora para áreas específicas de la administración pública provincial, vinculadas a los sistemas de la administración financiera del Estado.

De la instancia de defensa del trabajo final integrador participaron el contador general de la provincia, Sebastián Pistagnesi; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López, y tutores de cada proyecto.