​Primera Jornada Presencial de la Comunidad de Práctica de Municipios ​

El encuentro marca un hito en el trabajo colaborativo entre la Provincia y los gobiernos locales, con el eje puesto en la implementación de soluciones tecnológicas para simplificar la vida de los ciudadanos.

Con una amplia participación de delegaciones municipales, se llevó a cabo la 1ª Jornada Presencial de la Comunidad de Práctica de Municipios. El encuentro, que se realizó el 14 de mayo en el Auditorio del BPN, marcó un hito en el trabajo colaborativo entre la Provincia y los gobiernos locales, con el eje puesto en la implementación de soluciones tecnológicas para simplificar la vida de los ciudadanos.

La apertura estuvo a cargo de autoridades del ministerio Jefatura de Gabinete, la secretaría del Interior y la subsecretaría de Industria y Modernización. Durante el inicio, se destacó la decisión política estratégica de fortalecer las administraciones locales, ratificando el rol del Estado Provincial como un aliado que pone a disposición herramientas técnicas para que cada municipio gane autonomía y eficiencia.

La jornada fue organizada de manera conjunta por la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Optic) y la Coordinación de Relaciones Fiscales con Municipios. El objetivo central fue consolidar el trabajo realizado durante hasta el momento, traduciendo el concepto de “interoperabilidad” en procesos concretos: lograr que el Estado no le pida al vecino documentación que ya posee, agilizando así tiempos y recursos.

Durante la actividad, los equipos técnicos de las áreas de Hacienda, Modernización y Sistemas trabajaron en procesos de la gestión diaria, se analizaron flujos administrativos para simplificar trámites de Licencia de Conducir y Habilitaciones Comerciales.

El evento contó con la representación de secretarios y equipos técnicos de San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Barrancas, Rincón de los Sauces, Zapala, Chos Malal, Centenario, Plottier, Villa El Chocón, Caviahue-Copahue, Villa Pehuenia-Moquehue, Piedra del Águila, Aluminé, Añelo, Vista Alegre, San Patricio del Chañar, Plaza Huincul, Senillosa, Las Ovejas y Loncopué.

Con esta jornada, el Gobierno de la Provincia reafirma su compromiso con la regionalización y la modernización administrativa, asegurando que la tecnología sea el motor de una gestión pública más transparente, eficiente y cercana a cada neuquino.