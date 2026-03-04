​Presentaron líneas de crédito renovadas para empresas ​

Las propuestas abarcan financiamiento para capital de trabajo, bienes de capital, inversiones estratégicas y programas sectoriales, con condiciones competitivas y tasas preferenciales.

Bajo la premisa de acompañar el desarrollo de la actividad económica en la provincia, este miércoles se presentó un amplio portafolio de líneas de crédito destinadas a acompañar el desarrollo productivo, comercial e industrial de la región. Las propuestas financieras están orientadas a empresas, MiPymes y productores de Neuquén y Río Negro mediante herramientas específicas para cada sector.

La propuesta del Banco Provincia del Neuquén (BPN) apunta el financiamiento para capital de trabajo, bienes de capital, inversiones estratégicas y programas sectoriales, con condiciones competitivas y tasas preferenciales.

Participaron del acto el gobernador Rolando Figueroa; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el presidente del BPN, Gabriel Bosco; la titular del Centro PyME ADENEU y directora del IADEP, Anabel Lucero Idizarri; y representantes de cámaras empresarias.

Durante la presentación, el gobernador destacó que se proyecta “un fondo anticíclico que surja luego de poder hacer todas las obras de infraestructura que nos van a permitir desarrollar la economía con un impacto en toda la provincia, con recursos, por ejemplo, los que tenemos que volcar del banco hacia la iniciativa privada”.

Convocó a los presentes a “cuidarnos entre nosotros para poder volcar recursos a las empresas nuestras para que puedan crecer y generar ese Producto Bruto Geográfico entre las empresas neuquinas”. En este punto puso en valor “el compre neuquino que estamos reflotando con las operadoras de gas y petróleo a quienes les pido que respeten el derecho de preferencia a empresas neuquinas”.

“Si viene una empresa de afuera y ofrece menos, bueno, que la empresa neuquina la puede igualar y eso también lo estamos utilizando hoy en muchas compras que realiza el Estado. Darle la oportunidad a la empresa neuquina que iguale la oferta de una firma que viene de otro lado”, enfatizó Figueroa.

Frente a un panorama competitivo, “queremos colaborar a través del Banco Provincia del Neuquén para que ustedes puedan tener los recursos y si viene una empresa de afuera con mejores opciones, de alguna manera nosotros tengamos herramientas para ver que la empresa neuquina pesa más”, expresó.

Finalmente, el gobernador promovió el trabajo conjunto e invitó a “decir en las mesas de trabajo que se van a desarrollar con los referentes del banco (BPN) en qué más nosotros podemos ayudar, en qué podemos mejorar”.

En tanto, Koenig destacó las líneas financieras como “una gran oportunidad para pymes porque es son herramientas que tienen tasas que no existen en el mercado y hasta diría, si uno calcula la inflación, que son tasas negativas, pero por una decisión política se decide colocar el dinero para motorizar la economía de Neuquén y generar mano de obra a fin de proyectar el Neuquén de los próximos años”.

El ministro comentó que se trabaja “en la implementación de una ventanilla única que centralice y optimice el acceso a las distintas herramientas de financiamiento”. Además, convocó a clientes del Banco y a quienes no lo son “para que se sumen para garantizar un acompañamiento integral y eficiente”.

Por su parte, Bosco comentó que la línea de crédito es fruto del trabajo conjunto con la cámara de empresarios y el BPN, “estas líneas apuntan a cumplir demandas que ustedes nos hacían en las reuniones que hemos tenido y tienden a dinamizar y potenciar la actividad económica de la provincia de Neuquén”.

El funcionario comentó que de las 65 sucursales del BPN, 61 están radicadas en la provincia de Neuquén, “por eso invitamos a que se acerquen para iniciar el trámite”.

Sobre los créditos

Entre las propuestas se destaca Impulso Turismo, diseñada para actividades vinculadas al sector turístico, como hotelería, gastronomía, transporte especializado y servicios turísticos. La línea ofrece tasas desde el 32 por ciento de Tasa Nominal Anual (TNA) y plazos de hasta 60 meses para la adquisición de bienes de capital, apuntalando uno de los motores económicos de la región.

En la misma línea, Impulso Comercio está orientada a empresas de servicios, construcción y comercio minorista. Contempla financiamiento de hasta 60 meses, con comisiones bancarias bonificadas y tasas desde el 32 por ciento TNA.

Para el sector energético, se lanzó Impulso Vaca Muerta, una línea exclusiva destinada a compañías vinculadas a la industria hidrocarburífera. La propuesta incluye condiciones especiales de plazo y tasas competitivas.

En el segmento PyME, sobresale la Factura de Crédito Electrónica, una solución cien por ciento digital pensada para proveedoras de grandes compañías como YPF, AESA y Pan American Energy. La herramienta permite la acreditación en el día, sin necesidad de contar con una línea crediticia preaprobada.

En materia ambiental, la línea de Eficiencia Energética ofrece créditos para inversiones destinadas a mejorar el rendimiento energético y fomentar el uso de energías renovables en empresas neuquinas. Contempla plazos de hasta 60 meses y montos de hasta 10 millones de pesos por cliente.

Los Convenios Estratégicos, en tanto, están orientados al financiamiento de proveedores de maquinaria agrícola, máquinas viales, grúas, camiones, utilitarios, camionetas y acoplados. Permiten acceder a plazos de hasta 48 meses y financiamiento del cien por ciento para bienes nuevos.

El sector primario también cuenta con alternativas específicas. La línea Agrícola Ganadera ofrece productos financieros para productores de bovinos, porcinos, equinos, ovinos y forrajes, con plazos que se adaptan a los distintos ciclos productivos.

A su vez, Confiable Agro está pensada para agricultura y ganadería, permitiendo financiar insumos, servicios e inversiones. Ofrece pagos anuales ajustados al ciclo de cada actividad y TNA desde el 36 por ciento.

Finalmente, la Línea Frutícola se dirige a productores con más de cinco años de actividad en cultivos de pepita, carozo, frutos secos, vid, oliva y viveros. Facilita inversiones en bienes de capital con plazos de hasta 72 meses y montos que alcanzan los 1.000 millones de pesos por cliente, consolidando el respaldo al entramado frutícola regional.