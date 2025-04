​Presentaron la Expo Alfa, la jornada forrajera de Patagonia Norte ​

La actividad se desarrollará el 27 de mayo y es organizado por Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Autoridades de Neuquén, Río Negro y La Pampa participaron de la presentación del evento que busca promover la producción de forrajes de alta calidad con capacitaciones y exposición estática de maquinarias e implementos.

En las oficinas del Centro PyME-ADENEU se presentó el programa de la primera edición de la jornada “Expo Alfa – Patagonia Norte” que tendrá lugar el 27 de mayo, de 9 a 17, en el Centro Cultural Cipolletti. Allí se desarrollarán charlas a cargo de expertos y exposición de maquinarias para el sector.

El evento es organizado de forma conjunta por las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa y la empresa Expo Alfa. También cuenta con el acompañamiento del INTA, de Zille SA, de la Cámara Argentina de Alfalfa y de las Universidades Nacionales del Comahue, de La Pampa, del Litoral y de Villa María.

La actividad tiene como objetivo abordar la producción de alfalfa de calidad y acercar capacitaciones y la última información sobre mejoramiento genético, mecanización, incorporación de tecnología, transporte y logística, mercado mundial y exportación.

El subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga, remarcó la situación que atraviesa el INTA, con quienes se trabaja a la par y señaló que “este tipo de iniciativas tienen que redundar en el fortalecimiento de las instituciones vinculadas al campo”.

Agradeció la presencia del presidente del Banco Provincia del Neuquén, Gabriel Bosco, y valoró el acompañamiento de la institución con líneas de financiamiento las actividades productivas. También destacó el trabajo de los equipos técnicos del Centro PyME ADENEU y de su propia cartera, quienes son protagonistas de experiencias anteriores. “Es necesario valorar las experiencias y articulaciones previas para ponderar lo que tenemos hacia adelante”, sostuvo.

Destacó que nuestra provincia tiene dos atributos que demanda el mundo, y que son la energía y el agua potable”. “El mundo demanda eso y también alimentos, algo que en nuestra región siempre estamos con déficit; por lo que esta actividad está en el centro de la articulación necesaria para revertir ese déficit superando falsas antinomias”, agregó.

“Podemos apuntalar para generar autoabastecimiento y una escala de mercado interno y experiencias que permitan exportar”, aseguró y agrego que “tenemos un desafío que desde la provincia entendemos que se centra en la etapa de nuestro desarrollo energético; es necesario articular la convivencia armónica de la explotación hidrocarburífera y el desarrollo urbano para resguardar las tierras productivas sin que eso sea incompatible”.

Pablo Kiwitt, director de Agricultura y Hortaliza de la provincia de Río Negro, señaló que “la alfalfa no es un cultivo nuevo en la provincia, pero no es sinónimo de que no nos quede camino por recorrer. Por lo tanto, como toda actividad productiva necesita de análisis continuos que van determinando diferentes desafíos también”.

“Entendemos que no se pueden abordar de manera individual por lo que nos pareció que organizar estas jornadas de manera regional es muy bueno. Hoy la alfalfa es el principal alimento de nuestra ganadería regional, esa misma proteína vegetal necesitan otras regiones del país y no podemos desaprovechar esa oportunidad”, remarcó.

Acompañaron la presentación la Gerenta de Centro PyME ADENEU, Anabel Lucero Idizarri, el titular del sitio todoalfalfa.com.ar e impulsor del evento, Antonio Lozano; la jefa de la Agencia de Extensión INTA 25 de Mayo, Luján Masseroni, y el presidente de la Cámara Argentina de Alfalfa, José Brigante.

Producción forrajera neuquina

Desde el ministerio de Economía Producción e Industria, a través de la subsecretaría de Producción, y del Centro PyME ADENEU, se trabaja en diversas líneas estratégicas, con el objetivo de promover la diversificación productiva en la provincia.

En el caso de la promoción de la producción de forrajes, se brinda asistencia técnica, capacitaciones y financiamiento a través de la subsecretaría de Producción y del Centro PyME-ADENEU.

La provincia también ha realizado dos ediciones de la “Expo Forrajera” con el objetivo de visibilizar la producción forrajera que se realiza en los valles irrigados y mostrar las experiencias de producción en otras regiones de la provincia.

En Neuquén, la producción de forrajes supera las 8.100 hectáreas de pasturas perennes y casi 500 hectáreas de verdeos.

Los principales cultivos forrajeros que se producen son, en orden de importancia, alfalfa, maíz, sorgo y algunos verdeos de invierno como avena, cebada, centeno y verdeos de verano (moha y mijo).

Dentro de las especies forrajeras cultivadas, la alfalfa es la más difundida debido a sus altos rendimientos de materia seca, su alta calidad y adaptabilidad a diversas condiciones ambientales de suelo, clima y manejo.



Programa

09.20 Apertura con presencia de autoridades. Organización, funcionarios y ministerio de producción de Neuquén, La Pampa y Río Negro.

09.40hs / 10.00 Situación actual y perspectivas potenciales de la región. Pablo Kiwit, director de Agricultura y Hortaliza de Río Negro.

09.40hs / 10.00 Caracterización regional. Siembra, Clima y Riego. Roy Fontanella – INTA 25 Mayo.

10.05 / 10.25 Mejoramiento genético. Panorama varietal. Siembra, elección de variedades. Gabriel Kieffer (WL Agvance) y Andrés Díaz (Palo Verde).

10.30hs / 10.50 Mecanización e incorporación de tecnología. Miguel Forni y Federico Sánchez.

12.30hs / 13.10 Recorrido avenida de la innovación tecnológica. Descripción de las maquinarias. Miguel Forni (UNL).

12.30hs / 13.10 Lunch

13.10hs / 14.00 Mesa experiencia de éxito local. Juan Pablo D’urso -Zille- Guillermo Borrajo y Nicolás Maico – Alfalfa de la Patagonia. Coordina Luciana Tempone (Centro PYME)

14.05hs / 14.40 Proyectos alfalferos y Financiamiento. Mesa de Propuestas: bancos, gobiernos, universidades, cámara de alfalfa, Inta y proveedores.

14.45hs / 15.05 Foro de vinculaciones, oportunidades y negocios con ofertas empresariales.

15.10hs / 15.45 Foro de vinculaciones, oportunidades y negocios con ofertas empresariales.

15.50hs / 16.30 Exportación: Demanda mundial. Calidades demandadas. Logística en Puertos, logística en trenes, plantas para procesar, despachantes de aduanas, logística marítima. Rentabilidad. José Brigante, presidente de la Cámara Argentina de Alfalfa, Omar Mastrángelo ExpoConsulting exportador Fondomonte.