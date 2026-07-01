​Por la nieve, hay rutas intransitables y un paso fronterizo cerrado en la provincia ​

El parte actualizado hoy a las 9.30 de la Dirección Provincial de Vialidad informa que tres rutas permanecen intransitables y el paso internacional Pino Hachado continúa cerrado. Además, se recomienda circular con extrema precaución en la mayor parte de la red vial neuquina debido a la presencia de nieve, hielo y baja adherencia.

Un manto blanco comenzó a cubrir gran parte de la zona cordillerana neuquina.

La Dirección Provincial de Vialidad informó este miércoles a las 9.30 el estado actualizado de rutas y caminos en Neuquén y solicitó a quienes deban viajar que extremen las precauciones debido a las condiciones climáticas. El parte indica que varios tramos permanecen intransitables por acumulación de nieve y hielo, mientras que la mayor parte de la red vial se encuentra transitable con precaución.

Las rutas provinciales que permanecen intransitables son la Ruta Provincial 13, en el tramo Primeros Pinos-Litrán, debido al pronóstico de nevadas, presencia de hielo y baja adherencia; la Ruta Provincial 23, entre Litrán y Pino Hachado, por acumulación de nieve, barro y hielo, además de obras de pavimentación con equipos operando; y la Ruta Provincial 46, entre el empalme con la Ruta Provincial 24 y Rahue, donde la acumulación de nieve y hielo impide la circulación.

Asimismo, permanece cerrado el paso internacional Pino Hachado, intransitable por la presencia de hielo y nieve sobre la calzada.

En tanto, el resto de las rutas de la provincia figura mayormente transitable con precaución (TCP). Entre ellas se encuentran las rutas provinciales 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 24 y 26, además de las rutas nacionales 22, 40, 231, 234, 237 y 242.

Vialidad Provincial recordó además que los conductores deben prestar especial atención a los sectores donde se disponga el uso obligatorio de cadenas, una medida que puede ampliarse durante la jornada si continúan las nevadas y las temperaturas bajo cero. Actualmente, la obligatoriedad rige en la Ruta Provincial 13, en toda la travesía urbana hasta Moquehue y el acceso al Cerro Bayo, y en la Ruta Provincial 19, acceso al Cerro Chapelco, además de los tramos que las autoridades puedan ir incorporando de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas.

Debido a que las bajas temperaturas se mantendrán durante toda la semana, se espera la formación de una persistente capa de hielo en gran parte de la red vial. Por ese motivo, se recomienda evitar la circulación nocturna, portar cadenas y respetar en todo momento las indicaciones del personal de Vialidad.

Desde Vialidad Provincial recordaron que en la mayoría de estos corredores se registran sectores con hielo, nieve, barro y baja adherencia, además de baches, presencia de animales sueltos y equipos viales trabajando, por lo que recomendaron portar cadenas y respetar las indicaciones del personal apostado en las rutas.

Para conocer el estado actualizado de rutas y caminos o realizar consultas, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Provincial al teléfono 2942 572138.