​Policía tuvo una jornada de reflexiones y capacitación por el Día Internacional de la Mujer ​

La actividad se desarrolló en el auditorio de Casa de Gobierno y contó con la participación de personal policial y autoridades provinciales.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, el ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén llevó adelante la charla “Mujeres (y) Policías: desafíos para una seguridad profesional y democrática”, un espacio de capacitación y reflexión destinado a fortalecer la formación y el rol de las mujeres dentro de las fuerzas de seguridad.

La actividad se desarrolló este martes en el auditorio de Casa de Gobierno y contó con la participación de personal policial, autoridades provinciales y representantes de distintas áreas del gobierno.

La jornada estuvo a cargo de María Isoardi, licenciada en Comunicación y magíster en Estudios de Género, con amplia trayectoria en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y programas de sensibilización con perspectiva de género y derechos humanos.

Isoardi es directora de Red-Genera, consultora especializada en equidad de género, diversidad y prevención de la violencia por razones de género, con más de diez años de experiencia a nivel regional e internacional. A lo largo de su carrera se ha desempeñado también como docente universitaria y consultora para organismos internacionales como ONU Mujeres, OEA/CICAD y UNODC, liderando procesos de formación, comunicación institucional y transversalización de la perspectiva de género en organizaciones públicas, privadas y del tercer sector.

Durante la apertura de la jornada, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la importancia de generar instancias de formación dentro de la institución. “Quiero darles la bienvenida a esta instancia de capacitación, un espacio que surge de un compromiso institucional con la formación continua, la profesionalización y la incorporación de herramientas que fortalezcan nuestras prácticas y nuestras políticas públicas”, expresó.

El ministro también hizo llegar un saludo especial a las mujeres que integran la institución, en conmemoración del 8 de marzo. “Quiero hacer llegar un especial reconocimiento a cada una de ustedes. A las mujeres que integran nuestra institución y que, con compromiso, vocación de servicio y profesionalismo, cumplen un rol fundamental todos los días en la construcción de una seguridad más justa, más cercana y más humana”, señaló.

Nicolini remarcó además que este tipo de espacios forman parte de una decisión estratégica del ministerio para fortalecer las capacidades institucionales. “Creemos firmemente que la capacitación es una herramienta clave para transformar realidades, mejorar las intervenciones y consolidar equipos con una mirada integral y actualizada frente a los desafíos que atravesamos como sociedad”, afirmó.

Finalmente, el titular de la cartera de Seguridad subrayó la importancia del rol de las mujeres dentro de las fuerzas policiales. “Su presencia, su compromiso y su profesionalismo fortalecen a la institución y aportan miradas indispensables para construir una seguridad más cercana a la comunidad y más respetuosa de los derechos”, concluyó.

La actividad contó además con la participación de la secretaría de Mujeres y Diversidad de la Provincia del Neuquén, Lorena Barabini, quien destacó la importancia de seguir articulando políticas públicas que promuevan la igualdad y la prevención de las violencias por razones de género. “Estos espacios de formación son fundamentales para seguir construyendo instituciones más justas, con perspectiva de género y comprometidas con los derechos. La articulación entre las distintas áreas del Estado son clave para avanzar en políticas públicas que promuevan la igualdad y garanticen una respuesta más integral frente a las violencias”, señalaron desde el organismo.

Por su parte, Isoardi valoró el trabajo que se viene desarrollando en la provincia en materia de género dentro de las fuerzas de seguridad. “Es muy valioso ver el compromiso institucional que existe en Neuquén para avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en la formación y en las prácticas cotidianas. Estos espacios de capacitación reflejan un proceso de avance y de consolidación de políticas que buscan fortalecer instituciones más profesionales, democráticas y cercanas a la comunidad”, destacó.

Desde el ministerio indicaron que esta charla forma parte de un ciclo de capacitaciones que se desarrollarán durante 2026 con el objetivo de continuar fortaleciendo la formación del personal y promover políticas públicas con perspectiva de derechos humanos e igualdad.