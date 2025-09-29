​Policía realizó un megaoperativo antinarcóticos en toda la provincia ​

Los procedimientos fueron en ocho localidades y participaron más de 100 efectivos de la provincia, con colaboración de fuerzas federales.

El ministerio de Seguridad de la Provincia, a través de la dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, llevó adelante este sábado por la tarde un operativo preventivo simultáneo en distintos puntos estratégicos del territorio provincial, en cumplimiento de las leyes Nacional 23.737 y Provincial 3488.

El dispositivo, que se desarrolló entre las 19 y las 22 horas del sábado se implementó en accesos clave de Neuquén capital, Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Chos Malal, Cutral Co–Plaza Huincul y Añelo, con la participación de más de 100 efectivos provinciales, 6 canes detectores de narcóticos, grupos especiales GEOP, Brigada Rural, personal de Seguridad Metropolitana, pilotos de drones VANT y División Prensa.

De manera coordinada, se sumó también la presencia de Fuerzas Federales con 70 efectivos de Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional, 2 canes y 1 scanner móvil, reforzando el control en rutas nacionales y accesos estratégicos.

Durante el operativo se identificaron 128 personas, 107 vehículos y 11 camiones/colectivos, sin registrarse novedades relevantes.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la magnitud del despliegue: “Estos operativos son parte de nuestra política de prevención y lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, donde buscamos no solo detectar posibles ilícitos, sino también generar presencia, control y cercanía en cada punto de la provincia”.

Asimismo, subrayó la importancia del trabajo conjunto y señaló que “la articulación entre la Policía del Neuquén y las Fuerzas Federales nos permite potenciar recursos y ampliar la cobertura territorial, fortaleciendo la seguridad ciudadana y enviando un mensaje claro: en Neuquén no hay espacio para el narcotráfico”.

El operativo fue supervisado por el jefe de la policía Tomás Díaz Pérez y por el director de Antinarcóticos, comisario mayor Nelson Peralta, y finalizó a las 22:15 horas sin novedades