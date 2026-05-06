​Policía allanó una vivienda por una estafa y secuestró drogas  ​

El operativo se realizó en Cordón Colón tras una investigación por fraude con tarjetas de crédito. Hallaron dentro de la vivienda marihuana y cocaína

La policía neuquina secuestró marihuana y cocaína tras un allanamiento en el sector Cordón Colón–Islas Malvinas de la capital neuquina. Una mujer de 36 años quedó demorada como parte de una investigación por fraude con tarjetas de crédito y además se notificó a los ocupantes.

El procedimiento estuvo encabezado por personal de la División Estafas y Otras Defraudaciones del Departamento Delitos Económicos, por disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Todo comenzó a partir de la denuncia de una vecina, quien advirtió el extravío de documentación personal y tarjetas bancarias. Posteriormente detectó consumos y compras no autorizadas en distintos comercios de la ciudad por montos millonarios.

Con la investigación, el análisis de cámaras de seguridad se logró identificar a la presunta autora y establecer el domicilio.

Durante el operativo se secuestraron prendas de vestir que tendrían relación con las utilizadas al momento de concretarse las compras investigadas, además de dinero en efectivo.

En paralelo, los efectivos encontraron cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, dentro de la vivienda y las personas presentes fueron notificadas por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737.

La Policía del Neuquén recordó la importancia de controlar periódicamente los movimientos bancarios y denunciar de inmediato el extravío de documentación o tarjetas, además de bloquear los medios de pago ante cualquier consumo sospechoso.