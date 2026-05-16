​Plottier sumará una tercera comisaría para reforzar la seguridad ​

Así lo anunció el ministro Matías Nicolini durante un encuentro con referentes vecinales y autoridades del municipio. Se abordaron las principales inquietudes vinculadas a la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Encabezado por el ministro de Seguridad de la Provincia, Matías Nicolini, y la intendenta Malena Resa, se realizó en Plottier un encuentro del que participaron referentes barriales de más de 20 comisiones vecinales. El objetivo fue tratar las principales inquietudes en materia de seguridad y las acciones que se vienen desarrollando en la ciudad.

Estuvieron presentes el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana del ministerio, Luis Sánchez; la concejal Fernanda Esquivel y representantes vecinales de distintos barrios de la localidad, entre ellos Los Álamos, Cooperativa, Centro, Alsogaray, El Chacay, Don Antonio, 109 Viviendas, Tagliaferri, Bardas Soleadas, La Herradura, El Floreal, El Lupular (extremo este, zona de chacras), La Encantada, Vientos del Sur y Loteo Confluencia, entre otros.

Nicolini destacó el crecimiento sostenido de Plottier en los últimos años y aseguró que la Provincia continuará acompañando ese desarrollo con más recursos y presencia policial. “Plottier va a contar con una tercera comisaría. La ciudad creció mucho y tenemos que seguir fortaleciendo la prevención con más herramientas y mayor cobertura”, expresó.

Además, recordó que ya se incorporaron dos postas policiales y nuevas cámaras de monitoreo para reforzar las tareas preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

En ese sentido, el ministro adelantó que en los próximos meses la Provincia incorporará 356 nuevos móviles policiales a través de un leasing realizado con el Banco Provincia del Neuquén (BPN), los cuales serán distribuidos en distintas localidades del territorio provincial.

Por su parte, la intendenta Malena Resa destacó el trabajo en materia de seguridad que viene realizando la Provincia y remarcó la importancia de acompañar a los barrios. “Estamos trabajando para ordenar la ciudad y priorizar las necesidades de cada sector”, señaló.

Durante el encuentro se abordaron distintas problemáticas planteadas por los vecinos vinculadas a la prevención del delito, iluminación, monitoreo y presencia policial en distintos sectores de Plottier.