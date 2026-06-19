​Plaza Huincul se suma al programa Agentes de Prevención ​

La municipalidad de Plaza Huincul firmó un convenio de adhesión al programa provincial que lleva dos años fortaleciendo la presencia del Estado en los barrios neuquinos.

La subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana del ministerio de Seguridad de la provincia del Neuquén y la municipalidad de Plaza Huincul firmaron un convenio marco de adhesión al programa provincial Agentes de Prevención. El acto se realizó este mediodía en el despacho del intendente local, Claudio Larraza.

“A través de este convenio, Plaza Huincul se incorpora formalmente a una estrategia de prevención comunitaria orientada a fortalecer la presencia territorial del Estado mediante el acompañamiento vecinal, la detección temprana de situaciones de riesgo y la promoción de la convivencia ciudadana”, indicó la responsable del programa Agentes de Prevención, Andrea Cofré.

Dentro de este acuerdo, la subsecretaría brindará asistencia técnica, capacitación y lineamientos metodológicos para la implementación del programa. La planificación operativa, la ejecución territorial y el sostenimiento de las acciones serán responsabilidad de la municipalidad, que también tendrá a su cargo la selección y organización del personal afectado al programa. El convenio tendrá una vigencia de dos años con posibilidad de renovación.

Cabe recordar que las funciones del programa tienen carácter preventivo, comunitario y no policial.

Al respecto, Larraza destacó la iniciativa y a través de un relato sobre su experiencia personal en el ámbito industrial, valorando el mantenimiento preventivo para evitar accidentes, vinculó esa lógica con la gestión municipal y el trabajo en las escuelas.

Dos años del programa Agentes de Prevención

El programa se implementa bajo la coordinación de la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, dependiente del ministerio de Seguridad, en articulación con distintos organismos, asegurando su alineación con principios de derechos humanos y estrategias interinstitucionales.

Su creación nace a partir de un convenio firmado el 11 de junio de 2024 entre los ministerios de Trabajo y Desarrollo Laboral y el de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado provincial en los barrios, para mejorar la detección y los abordajes en materia de seguridad ciudadana.

En ese tiempo, el programa consolidó una red de agentes desplegados en distintos barrios de la provincia, con foco en la prevención comunitaria, el acompañamiento vecinal y, especialmente, la seguridad en los entornos escolares.

El eje central de la tarea cotidiana de los agentes son los senderos escolares: recorridos delimitados entre los hogares y los establecimientos educativos en los que los agentes intervienen en horarios de entrada y salida para ordenar el tránsito, acompañar a los alumnos y detectar situaciones de riesgo. Esta presencia preventiva es lo que distingue al programa de las funciones tradicionales de la seguridad pública.

El programa se sostiene sobre tres compromisos articulados: el de los propios agentes, formados y capacitados para la tarea; el de los establecimientos educativos, que participan activamente en la identificación de riesgos y la organización de jornadas de concientización; y el de la policía provincial, que colabora con presencia y recursos en cada operativo. A eso se suma la participación de organizaciones de la sociedad civil como la ONG Bien Argentino, que aporta perspectiva ciudadana y fortalece el alcance comunitario de las acciones.