​Planifican cómo será la seguridad para la Fiesta Nacional de la Confluencia ​

Como parte del esquema de seguridad diseñado ante la masiva concurrencia que, se estima, tendrá la próxima edición de la fiesta, se desplegarán controles preventivos en accesos estratégicos y se implementará una burbuja táctica para optimizar la comunicación y agilizar la respuesta.

Durante la primera reunión de planificación, el ministerio de Seguridad dispuso una serie de medidas complementarias destinadas a fortalecer el nivel de respuesta ante la masiva concurrencia estimada para la Fiesta Nacional de la Confluencia. La nueva edición se realizará del 5 al 8 de febrero en la Isla 132 de Neuquén capital.

El operativo contempla una coordinación integral entre las distintas áreas de Seguridad, con la participación del ministerio de Seguridad, la Policía de la Provincia, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y dotaciones de Bomberos, que trabajarán de manera articulada antes, durante y después de cada jornada.

En los próximos días se brindarán detalles sobre los puestos de asistencia y atención que se instalarán en distintos puntos de la Isla, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.

Entre las principales novedades se destaca la implementación de la burbuja táctica, una herramienta de última generación que permite optimizar la comunicación entre los distintos cuerpos de Seguridad y Emergencias de manera eficaz y continua. Ante una situación crítica, este sistema posibilita una respuesta rápida y directa, facilitando el trabajo coordinado entre las diferentes áreas operativas.

La burbuja táctica garantiza conectividad constante para las áreas involucradas en la seguridad de los asistentes -un verdadero hito en la modernización de los servicios de emergencias- y refuerza la red existente mediante el uso de unidades móviles con conexión satelital, considerada la más confiable y resistente incluso en contextos de alta demanda.

Asimismo, está prevista la incorporación de nuevas cámaras de videovigilancia, que serán monitoreadas en tiempo real desde el Centro de Monitoreo ubicado en la Jefatura de Policía, fortaleciendo las tareas de prevención y control durante el desarrollo del evento.

El objetivo central del operativo es proteger a los asistentes, al personal que trabaja en el evento, las instalaciones y el predio en general, garantizando un entorno seguro antes, durante y después de cada jornada.

El director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli, adelantó detalles del operativo integral, que incluirá controles vehiculares y verificación de documentación en los principales accesos a la ciudad, como el puente carretero, el tercer puente y la ruta desde Plottier. “Se realizarán operativos de alcoholemia y se solicitará la documentación correspondiente del vehículo”, indicó.

En ese sentido, referentes de la Policía de la Provincia recordaron que la tolerancia es cero, tanto para el consumo de alcohol como de drogas al momento de conducir.

Por parte de la fuerza provincial, el comisario mayor Pablo Monje, recientemente designado como director de Seguridad de la Región Confluencia, estará al frente del operativo general de esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia. Trabajará junto al subdirector de Seguridad de la Región, zona Este, Gustavo Pizzarro y el Comisario Inspector Guento Pedro, quien asumió también recientemente su rol como subdirector Oeste de la dirección de Seguridad de la misma región.

Además, se desplegarán controles preventivos en accesos estratégicos, especialmente en las calles Río Negro y Linares, como parte del esquema de seguridad planificado.

Elementos prohibidos

Los elementos que están prohibidos ingresar al predio de la Isla 132 son; cuchillos, tenedores, navajas, tijeras y cualquier elemento corto punzante. Tampoco se podrá ingresar con elementos inflamables como perfumes, desodorantes y encendedores.

No está permitido el ingreso con bebidas alcohólicas ni con conservadoras, ni tampoco reposeras ni sombrillas.

Las mochilas y bolsos permitidos para ingresar son los que no superan los 40 centímetros por 40 centímetros y serán revisadas por la policía. Tampoco se podrá ingresar con carteles, pancartas ni pirotecnia.