​Planifican acciones para prevenir y combatir incendios en la Patagonia ​

El gobernador Rolando Figueroa se reunió con representantes patagónicos y de Nación. Se realizó una evaluación de la temporada alta de incendios 2025-2026 y se presentó el personal y los equipos con los que cuenta cada jurisdicción.

El gobernador Rolando Figueroa recibió hoy en Casa de Gobierno a representantes del gobierno nacional y de provincias de la Patagonia, como parte de un trabajo de planificación de acciones destinadas a prevenir y combatir incendios en la región.

Del encuentro participaron el director nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos, Jorge Heider; el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie; representantes de Parques Nacionales y de las provincias de Río Negro y Chubut. Por Neuquén estuvieron el ministro de Seguridad, Matías Nicolini y las secretarias de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna y de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

La reunión fue parte de una jornada de planificación de acciones para la temporada 2025-2026 que se realizó hoy en la ciudad de Neuquén, en el ámbito de los Consejos Regionales para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil y del Manejo del Fuego.

Durante ese encuentro de planificación se hizo una evaluación de la temporada alta de incendios 2025/2026. También se presentó el personal y los equipos con los que cuenta cada jurisdicción, y se analizó la situación de los medios aéreos y la coordinación.

“La Patagonia tiene una gran vulnerabilidad frente a los incendios forestales, por eso es fundamental fortalecer los mecanismos de prevención y la coordinación entre las provincias”, aseguró Nicolini y consideró que “el trabajo conjunto es la mejor herramienta para dar una respuesta rápida y efectiva, protegiendo a nuestras comunidades y los recursos naturales”.

También agradeció a todos los equipos por el gran trabajo realizado, y subrayó la necesidad de consolidar un esquema de cooperación federal con recursos humanos, logísticos y aéreos disponibles de manera estratégica.

“Esta iniciativa surge para organizarnos preventivamente, poder prevenir los incendios y, en caso de que tengamos la desgracia de que ocurra, poder trabajar coordinadamente con todos los recursos humanos y logísticos con que cuenta Nación, Parques Nacionales y cada una de las tres provincias”, puntualizó.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie comentó que la finalidad del encuentro fue “evaluar cómo viene la temporada que inicia ahora y sobre todo coordinar esfuerzos. Nos parece muy importante porque sabemos que lo que viene es complicado”.

“Por más que todos vamos a estar poniendo recursos, siempre son insuficientes cuando los incendios, como los que pasaron la última temporada, abarcan todas las provincias y en manera simultánea”, consideró el funcionario nacional y agregó: “También sabemos que, si nos coordinamos y tenemos una definición bien clara, vamos a ser mucho más eficientes”.

El ministro de Economía y Desarrollo Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy indicó que “venimos de una temporada muy dura como fue la pasada. Las tres provincias sufrimos incendios de magnitudes muy considerables. La gran debilidad que tiene hoy la región es el tema climatológico. Todos sabemos que ha sido recurrente el déficit principalmente de precipitaciones y sobre todo en lo que es nevadas en cordillera”.

“Hay que darle un marco a esta mirada que tienen los gobernadores de profundizar en el tema de incendios. Y hoy, inclusive, pensar en la contratación de medios aéreos para fortalecer todo lo que hace el gobierno nacional con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Todo eso requiere una coordinación y esta mesa tiene ese motivo”, manifestó.

El presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez señaló que “es imprescindible tener estas reuniones y coordinar con las provincias. Todos nos debemos a la ciudadanía, con lo cual es fundamental armar agenda de trabajo como venimos planteando, lo que es urgente, lo que es de corto plazo y lo que es de largo plazo. En esa línea es que tenemos que trabajar todos juntos”.