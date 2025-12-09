​Pilo Lil cuenta con un equipo de ataque inicial para combatir incendios ​

Los equipos, diseñados para ser montados sobre camionetas 4×4, están compuestos por un tanque de 500 litros de agua y todos los elementos necesarios para una rápida intervención.

A raíz del Estado de Emergencia Ígnea, actualmente prorrogado por Decreto Provincial N.º 198/2025, la subsecretaría de Producción entregó un equipo de ataque inicial para incendios a la comuna de Pilo Lil, como parte de las acciones preventivas ante el inminente inicio de la temporada de incendios forestales.

La prolongada sequía y las condiciones climáticas extremas que atraviesa la región colocan a la provincia del Neuquén en un escenario de alto riesgo de incendios, por lo que el fortalecimiento del equipamiento para primera respuesta resulta fundamental.

En este sentido, se concretarán pronto otras entregas de equipos adicionales en las comunidades mapuche Linares, Chiuquilihuin y la Fundación Tierras Patagónicas.

Los equipos, diseñados para ser montados sobre camionetas 4×4, están compuestos por un tanque de 500 litros de agua, motobomba, mangueras de alta presión, mecanismo succionador -que permite obtener agua de arroyos, vertientes o piletas- y todos los elementos necesarios para una rápida intervención. Su principal ventaja es que permite actuar de inmediato ante focos incipientes optimizando el tiempo de respuesta.

Además, se entregó equipamiento y elementos de seguridad para eventuales operaciones locales para manejo inicial de incendios.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia integral que el gobierno de la provincia lleva adelante para reducir riesgos, fortalecer la respuesta local y acompañar a las comunas, comunidades y organizaciones frente a un escenario climático desafiante.