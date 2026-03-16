​Persisten las lluvias, el viento y el descenso de temperatura en la provincia ​

El ingreso de aire frío continuará afectando a gran parte de la provincia, con descenso de las temperaturas, lluvias persistentes en la zona cordillerana y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h en algunos sectores.

Se esperan velocidades sostenidas de entre 50 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 90 y 100 km/h.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, informó que durante las próximas horas continuará el ingreso de aire frío a la provincia, lo que provocará un descenso de las temperaturas, lluvias persistentes en la zona cordillerana y un aumento en la intensidad del viento en distintos sectores del territorio.

Según explicó el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, el fenómeno afectará principalmente al cordón cordillerano. “Vamos a continuar con el ingreso de aire frío a la provincia, lo que va a provocar bajas temperaturas y la persistencia de lluvias en todo el cordón cordillerano, principalmente en las zonas sur, centro y norte”, indicó.

Además, para la jornada de hoy rige una alerta por fuertes vientos. Se esperan velocidades sostenidas de entre 50 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 90 y 100 kilómetros por hora.

Las zonas más afectadas por el viento abarcan sectores del sur, centro y norte provincial, incluyendo áreas cercanas a Plaza Huincul, Cutral Co, Zapala, Las Lajas, Chos Malal, todo el departamento Minas y hasta Rincón de los Sauces.

También se prevén condiciones ventosas en localidades cordilleranas como Aluminé y Villa Pehuenia, además de Junín de los Andes, Pilolil, la región de los lagos y los pasos fronterizos.

Cruz señaló además que el mayor incremento en la intensidad del viento se espera a partir del mediodía y durante la tarde y la noche. “Los periodos de viento más intensos se van a registrar principalmente desde el mediodía hacia la tarde y la noche”, precisó.

En cuanto a la situación vial, desde Defensa Civil informaron que, en general, las rutas provinciales y nacionales se encuentran transitables, aunque se recomienda circular con precaución debido a la presencia de cinta asfáltica mojada y a los periodos de viento.

No obstante, se registran algunas complicaciones en rutas del norte neuquino como consecuencia de las lluvias de las últimas horas. La Ruta Provincial N° 2 se encuentra intransitable debido al desmoronamiento de una alcantarilla en el sector Las Canteras.

Por su parte, la Ruta Provincial N° 42, en el tramo que une Tricao Malal con Cancha Huinganco, permanece transitable con precaución debido a la presencia de barro, agua sobre la calzada, pozos, baches y serrucho. En tanto, otro tramo de la misma ruta, a la altura del paraje Aquihueco, se encuentra intransitable por acumulación de barro.

La Ruta Provincial N° 41, entre Cancha Huinganco y el paraje Cajón del Curi Leuvú, también se encuentra transitable con precaución por barro, agua acumulada, pozos y serrucho.

Finalmente, la Ruta Provincial N° 68 se encuentra transitable con precaución, recomendándose su circulación únicamente para camionetas 4×4.

Desde el organismo provincial recordaron que se mantiene vigente una alerta naranja por lluvias para la zona cordillerana y una alerta amarilla por vientos, por lo que se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las medidas de precaución al circular.