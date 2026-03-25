​Pascuas con BPN: 12 cuotas sin interés y reintegros en turismo y gastronomía ​

A través de sus tarjetas Confiable, Visa y Mastercard, el banco ofrecerá financiación y reintegros exclusivos para incentivar el consumo regional.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) anunció el lanzamiento de una nueva edición de su campaña promocional “Súper Días Pascuas”, que tiene como objetivo principal incentivar el consumo local y brindar facilidades de financiación durante la próxima festividad y el periodo de descanso en la región.

Esta iniciativa tendrá vigencia desde el 30 de marzo hasta el 5 de abril de 2026 inclusive, aplicando a todas las compras que se realicen en los comercios adheridos de las provincias de Neuquén y Río Negro.

En cuanto a los beneficios específicos, aquellos clientes que utilicen su tarjeta Confiable podrán realizar consumos en hasta 12 cuotas sin interés y recibirán además un 10% de reintegro sobre el total de la operación sin tope de devolución. Por su parte, quienes opten por realizar sus compras con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitidas, por el banco, contarán con la posibilidad de financiar sus consumos en hasta 6 cuotas sin interés.

Para esta edición especial, BPN ha seleccionado sectores estratégicos vinculados directamente al movimiento turístico y a las celebraciones familiares típicas de la fecha. De esta manera, los beneficios alcanzan a los rubros de alojamientos, agencias de viajes y servicios de transporte, así como también a la oferta gastronómica en restaurantes, chocolaterías y heladerías de toda la zona de cobertura.

Participan de esta promoción comercios de toda la provincia de Neuquén y Río Negro que se encuentren adheridos al Club de Beneficios BPN y se hayan sumado formalmente a esta campaña promocional. Para consultar el listado de comercios adheridos, los usuarios pueden ingresar en la web oficial del banco www.bpn.com.ar.

Por otra parte, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal de la red o gestionarlas de manera online, para comenzar a disfrutar de todos los beneficios y herramientas de financiación que la entidad ofrece de manera permanente en el territorio. Con esta nueva acción comercial, el banco reafirma su compromiso con el desarrollo económico regional y su rol social, facilitando el acceso a servicios recreativos y productos de temporada a través de sus herramientas financieras.