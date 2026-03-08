​Otros dos contundentes golpes al delito y al narcotráfico ​

Este fin de semana hubo distintos allanamientos. Entre ellos, en Neuquén Capital y en Las Ovejas

En distintos operativos que tuvieron lugar este fin de semana, efectivos de la Policía del Neuquén demoraron a sospechosos y secuestraron drogas. Hubo allanamientos tanto en la ciudad capital como en la localidad de Las Ovejas, por hechos que no tienen relación entre sí. No fueron los únicos.

En la ciudad de Neuquén, los procedimientos se concretaron en el barrio Valentina Sur. Las tareas de investigación las realizó personal del Departamento de Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, a partir de una causa por presunto abuso de arma de fuego, a cargo de la Fiscalía Especializada en Narcocriminalidad.

La investigación se inició tras dos hechos ocurridos en febrero último, cuando sujetos que se movilizaban en motocicletas y en grupo, efectuaron disparos de arma de fuego en la vía pública. A partir de relevamientos y seguimientos en redes sociales, se logró establecer la posible existencia de dos grupos antagónicos vinculados a la comercialización de estupefacientes, y cuyos integrantes mantendrían conflictos entre sí.

Luego, durante la mañana de este domingo, se realizaron cinco allanamientos que permitieron el secuestro de un arma de fuego, cargadores, municiones, una cantidad de cannabis en proceso de secado, elementos de fraccionamiento, varios teléfonos celulares y una motocicleta con pedido de secuestro por robo.

Cuatro sujetos -mayores de edad- fueron demorados por su presunta vinculación con los hechos investigados. En los procedimientos participaron distintas divisiones de la Policía.

El caso de Las Ovejas

Durante el sábado, en el Paraje Bella Vista de Las Ovejas, efectivos de la Comisaría N 38, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), realizaron un allanamiento, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías de la ciudad de Chos Malal.

La diligencia se inició alrededor de las 7:20 en una vivienda y se extendió durante gran parte del día. Durante la requisa del inmueble, los efectivos procedieron al secuestro de una carabina calibre .22 LR con cargador, además de una importante cantidad de municiones de distintos calibres, entre ellas cartuchos calibre .22 LR, calibre 28, calibre .38 SPL y .40. También se incautaron vainas servidas y diversas piezas constitutivas de armas de fuego.

En el transcurso del procedimiento, los uniformados detectaron la presencia de presuntas sustancias estupefacientes, por lo que se dio inmediata intervención a personal de la División Antinarcóticos de Chos Malal. Tras las tareas correspondientes, se procedió al secuestro de 49 gramos de clorhidrato de cocaína, 304,45 gramos de cannabis sativa, 29 plantas de marihuana y otras 8 plantas en proceso de secado. Asimismo, se incautaron recortes de nylon que serían utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

Posteriormente, y por disposición de los fiscales intervinientes, se realizó la requisa de una camioneta marca Toyota Hilux, donde se procedió al secuestro de un cuchillo con vaina de cuero. También se incautaron un teléfono celular, dos dispositivos de video vigilancia con sus respectivas tarjetas de memoria, un pendrive, una computadora portátil (notebook) y una motocicleta marca Suzuki sin dominio colocado.

Finalizadas las diligencias, alrededor de las 16:00, y por disposición de la fiscal interviniente, se procedió a la detención de un sujeto de 52 años, quien fue trasladado y alojado en la Comisaría N 38 de Las Ovejas.

