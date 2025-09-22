​Otro golpe al microtráfico de drogas ​

La División Antinarcóticos Zona Sur realizó un procedimiento en una vivienda de San Martín de los Andes. Incautó estupefacientes, elementos de fraccionamiento y una suma importante de dinero en efectivo.

La División Antinarcóticos Zona Sur llevó adelante durante el fin de semana un operativo en el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes, en el marco de una investigación por narcotráfico. La diligencia se concretó bajo orden judicial y con la intervención de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial.

El procedimiento se desarrolló en un inmueble de la zona y contó con la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes.

Durante el allanamiento, la Policía secuestró varios elementos vinculados a la investigación, entre ellos teléfonos celulares, una libreta con anotaciones, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, restos de clorhidrato de cocaína y 35 gramos de cannabis sativa, además de envoltorios con residuos de cocaína.

Asimismo, se incautó una suma significativa de dinero en efectivo, cuyo monto no trascendió pero que los investigadores presumen está relacionada con la comercialización de estupefacientes.

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia. La investigación continúa en curso para determinar la magnitud de la actividad delictiva y establecer responsabilidades.

El combate contra el microtráfico es una de las prioridades del Gobierno neuquino. Para ello se realizan fuertes inversiones en la jerarquización de la Policía, aportando equipamiento y vehículos; promoviendo capacitaciones para el personal policial, y trabajando junto a los municipios, con el objetivo de robustecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad de la población.