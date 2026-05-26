​Otro golpe a la pesca ilegal y la caza furtiva ​

En uno de los operativos encontraron 60 truchas. En otro secuestraron un arma de fuego y municiones. Se iniciaron las diligencias judiciales.

Durante la noche del lunes, la dirección provincial de Fauna llevó adelante distintos procedimientos de control y fiscalización que culminaron con importantes secuestros vinculados a infracciones contra la fauna y los recursos naturales de la provincia.

Por un lado, personal de la Delegación de Fauna de Piedra del Águila realizó un operativo que finalizó con el secuestro de 60 truchas obtenidas de manera ilegal, como parte de tareas de control preventivo sobre actividades de pesca en la región.

En simultáneo, efectivos de la Delegación de Fauna de Junín de los Andes junto al Grupo Táctico Operativo de Fauna de la Provincia interceptaron a dos sujetos mayores de edad que se encontraban realizando actividad de caza furtiva en un establecimiento ubicado en inmediaciones del Aeropuerto Chapelco.

El procedimiento se desarrolló durante recorridas de control y patrullaje preventivo en la zona, donde el personal detectó movimientos sospechosos relacionados con actividades ilegales de caza. Tras identificar a las personas involucradas, se solicitó la intervención de la División Brigada Rural para llevar adelante las diligencias judiciales correspondientes.

Durante el operativo se procedió al secuestro de un arma larga de fuego y municiones, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Las actuaciones continúan bajo investigación, mientras que desde la Provincia remarcaron la importancia de respetar la normativa vigente en materia de protección de la fauna silvestre y conservación ambiental.

Asimismo, destacaron que este tipo de controles forman parte de las acciones permanentes que se desarrollan en distintos puntos de la provincia con el objetivo de combatir la pesca y la caza furtiva, preservar los ecosistemas y garantizar el cuidado de los recursos naturales de Neuquén.