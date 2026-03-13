​Operativo de seguridad para el Turismo Carretera en Centenario ​

La organización prevé una alta convocatoria de público durante todo el fin de semana, del 27 al 29 de marzo, lo que también tendrá un fuerte impacto en el movimiento turístico.

A fin de garantizar la seguridad de las personas que asistan al Turismo Carretera en Centenario, el ministerio de Seguridad de la Provincia dispuso un operativo especial de control en los accesos y en el predio. En el dispositivo participarán 500 efectivos, que comenzarán a trabajar desde días previos al inicio del evento con tareas de prevención, control vehicular e identificación de personas.

La competencia, organizada por la Asociación Corredores Turismo Carretera, confirmó que el Autódromo Parque Provincia de Neuquén será el escenario de la tercera fecha del campeonato 2026, que se disputará del 27 al 29 de marzo.

El director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli, quien coordina el operativo junto con autoridades de la Policía provincial, destacó el trabajo articulado para acompañar este tipo de eventos. “Se trata de un dispositivo preventivo que busca garantizar que una actividad de gran convocatoria se desarrolle con organización y seguridad para todos los asistentes”, señaló.