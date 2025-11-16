​Operativo de recepción y control de trabajadores golondrina en Vista Alegre ​

La Policía del Neuquén inició un amplio operativo rural ante la llegada de trabajadores tucumanos para la cosecha de cerezas. El dispositivo se desarrolla en coordinación con el sector privado y la subsecretaría de Trabajo, con controles en establecimientos y accesos principales.

El ministerio de Seguridad desplegó un amplio operativo en la zona rural de Vista Alegre ante la llegada de los primeros trabajadores golondrina provenientes de Tucumán, quienes cada año arriban para desempeñarse en la cosecha de cerezas.

El dispositivo se desarrolla en coordinación con empresas privadas del sector frutícola y con autoridades de la subsecretaría de Trabajo, con el fin de garantizar condiciones seguras durante toda la temporada de cosecha y acompañar el movimiento de trabajadores temporales que se trasladan para tareas rurales.

Durante la primera jornada, el personal policial realizó seis procedimientos y controles en distintos puntos rurales, verificando documentación, condiciones de traslado y estableciendo contacto con los primeros grupos de trabajadores.

Se estima que alrededor de 3.000 trabajadores arribarán a la zona en las próximas semanas, contratados por compañías que comercializan productos de exportación. Ante este flujo estacional, la Policía del Neuquén reforzó su presencia preventiva y operativa en toda el área.

El operativo es coordinado por el comisario inspector Marcos Mazzone y cuenta con efectivos que realizan tareas de control y seguimiento en los distintos establecimientos productivos, utilizando cuadriciclos, motos y patrulleros, además de mantener presencia fija en los principales ingresos a la zona.

“La articulación con el sector privado y con la subsecretaría de Trabajo nos permite acompañar el desarrollo de una actividad clave para la economía regional, garantizando seguridad tanto para los trabajadores como para la comunidad”, señaló Mazzone.

Este operativo forma parte del plan integral de seguridad rural que el ministerio de Seguridad viene fortaleciendo en todo el corredor productivo del Alto Valle, con especial foco en la prevención, la presencia territorial y el acompañamiento a las actividades económicas que generan empleo y desarrollo en la provincia.