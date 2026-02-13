​Operativo conjunto para fortalecer el control laboral y fiscal ​

La subsecretaría de Trabajo y la Dirección Provincial de Rentas realizaron 54 inspecciones durante dos jornadas.

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa laboral e impositiva, promoviendo condiciones laborales justas y una competencia comercial equitativa, la subsecretaría de Trabajo y la Dirección Provincial de Rentas realizaron 54 inspecciones durante dos jornadas.

Las acciones preventivas están destinadas a garantizar el cumplimiento de la normativa, fiscalizar que los comercios con locales de venta cumplan con sus obligaciones laborales y tributarias, protegiendo los derechos de llos trabajadores y asegurando un adecuado control fiscal.

Incluyó el relevamiento de 144 trabajadores, la verificación de documentación laboral, el control del cumplimiento de las normativas inherentes a la jornada laboral y la fiscalización del registro y pago de impuestos correspondientes.

El secretario de Trabajo, Pablo Castillo, destacó que “estas acciones nos permiten seguir avanzando hacia nuestro objetivo, que es la lucha contra el trabajo no registrado, promoviendo ambientes laborales justos, y transparentes”.

Como resultados preliminares del operativo, se intimó a diversos establecimientos a regularizar las planillas horarias de los trabajadores en un plazo de 48 horas. Asimismo, mediante actas de inspección, se solicitó la presentación de documentación respaldatoria, entre ella recibos oficiales de haberes correspondientes al período enero 2026, acreditaciones bancarias de pago, altas tempranas de trabajadores ante ARCA, nóminas de empleados en carácter de declaración jurada y constancias de empadronamiento, entre otros requisitos.

Durante el operativo, los inspectores detectaron la presencia de tres adolescentes desempeñando tareas laborales en distintos comercios del centro comercial. Ante esta situación, se requirió a los empleadores la presentación de la documentación correspondiente que acredite que dichas relaciones laborales se encuentran encuadradas dentro del régimen de trabajo adolescente protegido, conforme a la normativa vigente, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones legales y la protección integral de cada uno.

Toda la documentación requerida deberá ser presentada en original y copia digital ante la sede del organismo laboral, en un plazo perentorio de cinco días, con posibilidad de una extensión excepcional y por única vez para dar cumplimiento a la intimación de ley.

Castillo señaló que “se convoca a los empleadores a regularizar su situación”. Y solicitó a los trabajadores “a denunciar cualquier irregularidad que afecte sus derechos laborales”.