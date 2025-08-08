Omar Gutiérrez renunció al directorio de YPF y será reemplazado por el ministro de Economía de Neuquén

El directorio de YPF S.A. aceptó este jueves la renuncia de Omar Gutiérrez como director titular en representación de la Provincia de Neuquén. La salida del exgobernador fue notificada oficialmente a la Bolsa de Comercio, donde se informó que la decisión se tomó “por razones de estricta índole personal”.

Gutiérrez, exmandatario provincial y actual presidente del Movimiento Popular Neuquino (MPN), había sido designado en el cargo en 2023 por el entonces gobernador Rolando Figueroa. Sin embargo, fue el propio Figueroa quien solicitó su salida el pasado 11 de julio, medida que finalmente fue aceptada por YPF el 7 de agosto.

Nuevo representante y cambios en el comité de auditoría

La vacante será ocupada por el actual ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Gustavo Koenig, quien además integrará el comité de auditoría de la petrolera estatal, junto a Eduardo Alberto Ottino y César Rodolfo Biffi.

Un movimiento estratégico del gobierno neuquino

Este recambio forma parte de una estrategia del gobierno provincial para fortalecer su presencia e influencia dentro de YPF, en un momento clave para el desarrollo energético de Vaca Muerta y las decisiones estratégicas vinculadas al futuro del sector en la región y en el país.

Con la salida de Gutiérrez, se cierra un capítulo de tensiones políticas dentro del oficialismo neuquino, y se consolida el liderazgo del actual gobernador en uno de los espacios de mayor peso institucional en la industria energética nacional.