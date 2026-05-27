​Ofrecen líneas de financiamiento para avanzar en la regularización de productores rurales ​

Se presentó el programa Neuquén Regulariza, destinado a financiar mensuras y avanzar en procesos de regularización dominial.

En Colonia San Francisco, Senillosa, se realizó un operativo informativo y de asesoramiento donde se presentó a productores rurales el programa “Neuquén Regulariza”, una herramienta creada para acompañar procesos de regularización dominial sobre tierras fiscales productivas.

La jornada organizada por la dirección provincial de Tierras, dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales reunió a cerca de 150 productores y familias de la zona que desde hace más de 25 años ocupan y trabajan tierras rurales de manera irregular, desarrollando distintas actividades productivas vinculadas al territorio.

La actividad contó con el acompañamiento del secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, quien destacó la importancia de avanzar en procesos de ordenamiento territorial que permitan brindar mayor seguridad jurídica, fortalecer el arraigo y acompañar el desarrollo productivo rural.

Durante el encuentro se presentaron las dos líneas de financiamiento impulsadas a través de un convenio de colaboración entre el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep), dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, y la Dirección Provincial de Tierras.

El programa tiene como objetivo financiar los costos de mensura de inmuebles rurales fiscales, incluyendo honorarios profesionales y tareas técnicas necesarias para avanzar en los procesos administrativos de regularización.

Desde la dirección provincial de Tierras explicaron que una de las líneas está destinada a financiar hasta cinco hectáreas, con montos de hasta 12 millones de pesos a sola firma. La segunda línea contempla mensuras de hasta 10 hectáreas por hasta 20 millones de pesos y montos de hasta 30 millones para superficies mayores.

En todos los casos, las líneas contemplan plazos de gracia y financiamiento orientados a facilitar el acceso de productores y familias rurales que necesiten avanzar en la formalización de sus tierras.

Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacaron que este tipo de herramientas forman parte de una política orientada a ordenar el territorio, fortalecer la producción local y acompañar a comunidades rurales que históricamente desarrollaron sus actividades sin contar con regularización dominial.

Además, remarcaron que la regularización de tierras productivas permite generar condiciones de mayor previsibilidad, acceso a financiamiento y posibilidades de crecimiento para productores de distintas regiones de la provincia.

La solicitud del crédito se debe efectuar ante la dirección provincial de Tierras ubicada en General Manuel Belgrano N°398- piso 3, tel. (0299) 449 5775/ 5748, [email protected]. Luego, el Iadep realizará el análisis del sujeto de crédito y las garantías.