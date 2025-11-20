​Nuevo pabellón de máxima seguridad en la U22 ​

La obra, adjudicada a DINALE–Pietroboni UTE, ampliará la capacidad y modernizará la infraestructura penitenciaria de Cutral Co. El plazo de construcción es de un año.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén avanza con la construcción del nuevo Pabellón de Máxima Seguridad de la Unidad de Detención Nº 22 de Cutral Co, una obra estratégica para el fortalecimiento del sistema penitenciario provincial. La ejecución fue adjudicada a la empresa DINALE S.A. – Lemiro Pablo Pietroboni S.A. UTE. La obra comprende una superficie cubierta de 3.068 metros cuadrados y tendrá un plazo de ejecución de 365 días corridos.

El proyecto se desarrolla dentro del predio de 46.504 metros cuadrados donde actualmente funciona la U22, en el parque industrial de Cutral Co, lindero a las vías del ferrocarril.

El nuevo pabellón se implantará en el sector sur del lote y contará con su propio sistema de seguridad perimetral compuesto por murallas, cercos y garitas de vigilancia. El acceso al pabellón se realizará a través de la entrada principal existente de la unidad, manteniendo una circulación independiente entre la muralla actual y la proyectada para permitir futuras ampliaciones y trabajos sin afectar el funcionamiento interno. Además, se construirá un anillo vehicular perimetral para el movimiento seguro de móviles de traslado, visitas y vehículos de servicio, el cual también acompañará los sectores donde se prevé instalar módulos de educación y talleres.

La obra contempla un nuevo edificio de máxima seguridad, una sala de máquinas, siete garitas de vigilancia estratégicamente ubicadas y un sistema integral de cerramiento de entre cuatro y seis metros de altura. En planta baja, el pabellón contará con doce celdas individuales con sanitarios, una celda de aislamiento, salón de día con cocina, patio de día, sectores de higiene, enfermería, oficina de entrevistas y una zona completa para visitas, con espacios diferenciados para visitas comunes, con contacto y sin contacto, además de un puesto de vigilancia.

En la planta alta se ubicarán catorce celdas adicionales con sanitarios y la sala de monitoreo. El proyecto incluye también un piso técnico que dará acceso a los plenos de celdas y alojará los equipos de ventilación, extracción y la sala de racks del sistema. La sala de máquinas contará con su propio playón de tanques.

Esta obra constituye un paso fundamental en la modernización de la infraestructura penitenciaria neuquina y permitirá mejorar las condiciones de alojamiento, seguridad y funcionamiento de la Unidad de Detención Nº 22. Con una inversión histórica y el acompañamiento de un diseño arquitectónico moderno y eficiente, la Provincia ratifica su compromiso con el fortalecimiento institucional y la adecuación de los estándares de seguridad en la región de la comarca.

Además, el proyecto se integra al plan plurianual de infraestructura que el Ministerio de Seguridad viene ejecutando en toda la provincia, que incluye ampliaciones, modernización tecnológica y mejoras edilicias en unidades penitenciarias y dependencias policiales.