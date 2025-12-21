​Nuevo destacamento policial y entrega de vivienda institucional en Añelo ​

Se trata del edificio propio para el Grupo Especial de Operaciones Policiales, que interviene en operaciones de alto riesgo donde no alcanza con la participación de unidades convencionales.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Fernando Banderet dejaron inaugurado del nuevo Destacamento de la División Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) Añelo y entregó una vivienda institucional, fortaleciendo la seguridad en una de las zonas estratégicas de mayor crecimiento de la provincia.

La División GEOP Añelo fue creada mediante la Resolución N.º 1827/21 “JP”, el 1 de diciembre de 2021. Desde entonces, esta unidad táctica de élite se consolidó como un actor clave en la seguridad de la región de Vaca Muerta, brindando respuestas profesionales y altamente especializadas ante situaciones críticas. La División operó estos cuatro años desde una base provisoria en el Barrio Policial Balcones.

La misión del GEOP Añelo es intervenir en operaciones de alto riesgo que superan las capacidades de las unidades convencionales. Entre sus funciones se encuentran los operativos contra el narcotráfico, la protección de funcionarios y personalidades, la intervención en escenarios violentos, el manejo de explosivos, los rescates de alta complejidad y el control de disturbios.

La zona operativa de la División comprende Añelo, Rincón de los Sauces y San Patricio del Chañar, áreas de intensa actividad hidrocarburífera y crecimiento demográfico sostenido.

Infraestructura y equipamiento

El nuevo edificio cuenta con una superficie de 90 metros cuadrados y fue concebido como un centro táctico integral, orientado a mejorar la planificación, la coordinación operativa y el desempeño del personal. Dispone de oficinas operativas, armería acondicionada, aula de formación, sala de situación táctica, guardia de prevención moderna y espacios sanitarios con duchas independientes.

En materia de recursos humanos, la División GEOP Añelo cuenta con 12 operadores altamente capacitados, formados en ámbitos provinciales y nacionales. El parque automotor está integrado por dos móviles operativos, un furgón JP 121 y una pick-up JP 1741, además de equipamiento táctico especializado que incluye chalecos y cascos balísticos, armamento, equipos de comunicación, herramientas de rescate y elementos para el acondicionamiento físico.

En el mismo acto se realizó la entrega de una casa institucional de 45 metros cuadrados, destinada al alojamiento de operadores en servicio, contribuyendo a mejorar las condiciones laborales y la capacidad de respuesta ante emergencias.

El complejo fue gestionado por la Municipalidad de Añelo y ejecutado por la empresa Construcciones Alfa, reflejando una articulación institucional que fortalece las políticas públicas de seguridad en la provincia.

Del acto participaron, el subsecretario de Prevención del ministerio de Seguridad, Luis Sánchez; el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez; y el subjefe de la Policía provincial, Walter San Martín, además de autoridades provinciales y locales.

Resultados operativos

Durante 2023, la División ejecutó 75 allanamientos con irrupción, mientras que en 2024 llevó adelante 45 procedimientos, en estrecha coordinación con las unidades dependientes de la Dirección de Seguridad Interior.