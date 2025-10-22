​Nueva plataforma digital para reservar turnos en el Club Emprendedor ​

El Centro PyME-ADENEU lanzó un sistema online para simplificar el acceso al espacio de coworking destinado a emprendedores y pymes.

El Centro PyME-ADENEU -organismo dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria- lanzó una plataforma online para gestionar turnos y reservas en el Club Emprendedor, ubicado en Sarmiento 802 de la ciudad de Neuquén.

Con esta nueva herramienta digital, emprendedores, profesionales y pymes podrán reservar su espacio de trabajo y acceder al espacio de coworking de forma más ágil y organizada.

El Club Emprendedor Neuquén es un espacio público, gratuito y abierto a toda la comunidad, ideado para impulsar ideas, proyectos y pymes neuquinas en todas sus etapas de desarrollo.

El espacio fue reinaugurado en julio de este año. En 2017 se inauguró una primera sede en el Centro PyME-ADENEU, pero con la pandemia debió ser cerrada.

El Club es una puerta de acceso a la asistencia técnica y a herramientas clave para potenciar los negocios, que ofrece la Agencia.

Maximiliano Grande, referente de la Incubadora de Emprendimiento, sostuvo que “el Club no solo es un escritorio o una conexión, sino una comunidad viva que se apoya mutuamente y donde construís alianzas que te acercan a tus objetivos”.

El Club cuenta con conexión Wifi de alta velocidad y TV inteligente para presentaciones, lockers para guardar materiales de trabajo, sala de café para pausas y encuentros informales, impresora 3D para prototipado rápido y vinculación con la comunidad de emprendedores dispuestos a compartir experiencias y colaboraciones.

Gestión simple y accesible

La nueva plataforma de turnos online permite a los usuarios agendar su visita al Club de manera rápida y desde cualquier dispositivo, sin necesidad de hacerlo de forma presencial o telefónica.

Además, los interesados podrán consultar la disponibilidad de espacios, fechas y horarios y recibir confirmación automática por correo electrónico.

Esta iniciativa busca mejorar la experiencia de los usuarios, optimizar la gestión del espacio y favorecer la participación de emprendedores de toda la provincia.

Cómo acceder

Para reservar un turno en el Club Emprendedor del Centro PyME-ADENEU, los interesados deben ingresar a la plataforma online disponible en www.adeneu.com.ar.

Primero, la plataforma requiere que creen un usuario donde deberán cargar un perfil con datos del emprendimiento o empresa.

Al recibir la solicitud, desde el Centro PyME-ADENEU se pondrán en contacto para conocer cuál será el uso que harán de las instalaciones. En caso de que sea admitido, el solicitante obtendrá los permisos en la plataforma para reservar su turno, que será confirmado vía correo electrónico.