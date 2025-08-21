​Nueva oficina de Registro Civil en San Patricio del Chañar ​

Se firmó un acuerdo de colaboración con el municipio, habilitando un nuevo espacio de trabajo y atención para los vecinos de la localidad, mientras se avanza en mejoras de infraestructura en la oficina seccional del área.

El convenio fue suscripto ayer.

En cumplimiento del plan de fortalecimiento institucional y mejora de servicios públicos, impulsado por el gobierno provincial, se firmó ayer un Convenio de Colaboración Recíproca y Permiso de Uso y Ocupación entre la Dirección Provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas del Ministerio de Gobierno y la Municipalidad de San Patricio del Chañar. El acuerdo tiene como objetivo asegurar la continuidad de la atención ciudadana mientras se llevan adelante obras de infraestructura en la actual oficina seccional del Registro Civil en la localidad.

El convenio fue suscripto ayer por la titular del área registral, Mariana Núñez, y el intendente de San Patricio del Chañar Gonzalo Núñez con el acompañamiento del delegado regional de Vaca Muerta, Milton Morales. Establece que el municipio cede -en carácter de uso temporario- un inmueble ubicado en calle Michay Nº100 para el funcionamiento provisorio de la Oficina Seccional Nº2479 del Registro Civil, mientras se desarrollan obras de gas y refacciones edilicias en la sede original.

Por su parte, el Registro Civil realizará mejoras o adecuaciones necesarias para garantizar la operatividad del lugar, las cuales quedarán incorporadas al patrimonio municipal una vez finalizado el convenio. El nuevo espacio funcionará de lunes a viernes, desde las 8.30 y hasta las 13.30.

“Son lindas instalaciones, cómodas y cuentan con todos los servicios, además de la excelente atención del personal del Registro Civil”, sostuvo Gonzalo Núñez. También, hizo hincapié en los trabajos edilicios que el Ejecutivo realizará en ese espacio, “dejando una mejora permanente en el edificio comunal”, sostuvo.

Por su parte, Mariana Núñez, expresó que “los trámites registrales e identificatorios son elementales para la ciudadanía; por eso hemos venido a la localidad con el Registro Civil Móvil y con el Maletín Portátil Digital en varias oportunidades durante 2025. Mientras avanzan las refacciones en la oficina, con este convenio, logramos tener un espacio de atención cedido por la comuna para dar continuidad a las gestiones”.

Cabe destacar que, desde comienzos de año, el Registro Civil implementó un cronograma intensivo de atención mediante los dispositivos de Registro Civil Móvil y Maletín Portátil Digital en distintos puntos de la localidad que garantizaron la realización de trámites a la comunidad.

Por último, Morales destacó que “el gobernador nos ha encomendado trabajar en equipo, en el territorio, acercando herramientas a la sociedad y este convenio es el resultado de esa mirada de trabajo articulado”.

Este tipo de acuerdos reafirman el compromiso del Gobierno de la Provincia del Neuquén con el trabajo conjunto entre organismos provinciales y municipales, promoviendo soluciones eficientes y coordinadas para seguir mejorando la calidad de vida de las y los ciudadanos neuquinos.