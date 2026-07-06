​Nueva convocatoria para sumarse a la red de Familias Solidarias ​

Está destinada a incorporar familias de toda la provincia dispuestas a brindar acogimiento temporal a niñas, niños y adolescentes que atraviesan una Medida de Protección Excepcional.

El Gobierno de la Provincia de Neuquén lanzó una nueva convocatoria para incorporar familias solidarias. La iniciativa busca ampliar la red de familias que puedan brindar cuidado, contención y un entorno familiar transitorio a niñas, niños y adolescentes que, por una Medida de Protección Excepcional, no pueden permanecer temporalmente con su familia de origen.

El acogimiento familiar constituye una alternativa de cuidado que prioriza el derecho de las infancias y adolescencias a crecer en un entorno familiar, mientras los equipos técnicos y la Justicia trabajan en la restitución de sus derechos y en el fortalecimiento de los vínculos con su familia de origen. Se trata de una medida temporal y no de una adopción.

Actualmente, se acompaña a muchas familias de la ciudad de Neuquén y se articulan acciones con distintos municipios de la provincia, en un contexto en el que la demanda de intervenciones continúa creciendo.

En este sentido, la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Claudia Mesplatere, destacó la importancia de fortalecer la red de acogimiento familiar. “Cada familia que decide sumarse representa una nueva oportunidad para que una niña, un niño o un adolescente pueda atravesar un momento complejo en un entorno de cuidado, afecto y contención. Convocamos a las familias de toda la provincia a conocer esta modalidad de acogimiento y a ser parte de una red comprometida con la protección de los derechos de las infancias y adolescencias”, expresó.

Asimismo, señaló que las familias que participan del proceso reciben acompañamiento permanente por parte de un equipo interdisciplinario. “Sabemos que es una decisión importante y por eso cada familia transita un proceso de evaluación, formación y acompañamiento. No están solas; cuentan con el respaldo de profesionales durante todo el acogimiento”, afirmó.

Las personas interesadas en conocer más sobre Familias Solidarias o iniciar el proceso de evaluación pueden comunicarse al 299 412-7862 para recibir información y asesoramiento o visitar la web https://familiassolidarias.neuquen.gov.ar

Entre los requisitos para postularse se encuentran ser mayor de 25 años, no registrar antecedentes penales provinciales, no ser deudor de cuota alimentaria, no integrar el Registro Único de Adopción (RUA) y no figurar en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.