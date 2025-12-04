​Novedades en la línea de créditos para renovar la flota vehicular ​

El gobierno provincial dispuso un cupo total de 4.900 millones de pesos para la renovación de la flota de taxis y remises y estableció condiciones crediticias más accesibles.

Con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad de los servicios de transporte de pasajeros en la provincia, el gobierno neuquino trabajó de manera articulada con la Asociación de Propietarios de Taxis de Neuquén para readaptar la línea crediticia disponible a fin de renovar la flota vehicular.

De esta manera, el gobierno provincial dispuso un cupo total de 4.900 millones de pesos para la renovación de la flota de taxis y remises y estableció nuevas condiciones crediticias más accesibles.

Según se informó, la línea deberá ser destinada a reemplazar y/o renovar aquellos vehículos dedicados a la prestación del servicio de taxis y remises y podrán ser beneficiarios, las propietarias y los propietarios de licencias con vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, las municipalidades a las que pertenezca el servicio deben haber firmado un convenio de colaboración con la provincia.

Existen dos alternativas de financiamiento, el 30% (monto máximo de 10.500.000 pesos) o el 70% (monto máximo de 24.500.000 pesos) del valor total de la unidad, considerando que para acceder a cualquiera de ellas el vehículo debe estar en condiciones de circular.

Para ambas líneas, el período de gracia será parcial de hasta tres meses, el plazo de amortización hasta 57 meses y el plazo total del crédito de hasta 60 meses, siendo el sistema de amortización alemán y la tasa de interés variable (50% de la tasa activa cartera general diversas del Banco Nación Argentina más dos puntos porcentuales).

Por último, esta línea de créditos se gestionará en la ventanilla del Centro Pyme Adeneu https://bid.adeneu.com.ar/vehiculos/ donde las personas interesadas podrán registrar su solicitud.

Quienes deseen obtener más información podrán visitar: https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/. Por consultas específicas contactarse al +54 9 2993 28-1537 o vía mail [email protected].