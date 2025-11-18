​Nicolini se puso a disposición tras los hechos de violencia en Plaza Huincul ​

Debido a los graves hechos ocurridos durante una recorrida oficial, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, se trasladó este martes a esa localidad para ponerse a disposición del Ejecutivo municipal, de la Justicia y de las fuerzas intervinientes.

El jueves 13 de noviembre, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, y el secretario de Hacienda, Alejandro Cancio, —también a cargo de la secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación— fueron víctimas de amenazas y agresiones verbales mientras supervisaban el avance de la obra del nuevo Parque Integración.

Por este motivo, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, se trasladó este martes a la localidad para ponerse a disposición del Ejecutivo municipal, de la Justicia y de las fuerzas intervinientes.

La gestión municipal instrumentó un ordenamiento de las obras públicas, con controles estrictos sobre avances, pagos y cumplimiento de funciones, habiéndose detectado irregularidades desde el inicio del mandato.

El intendente Larraza agradeció la presencia del ministro Nicolini y expresó: “Valoro profundamente el acompañamiento del Gobierno provincial en este momento. La presencia del ministro refleja un compromiso claro con la institucionalidad, el orden y la seguridad de todos los funcionarios y vecinos. Plaza Huincul necesita y merece trabajar en paz, con respeto y sin violencia”.

Desde el Ejecutivo municipal se calificó lo sucedido como “de extrema gravedad” y se afirmó que este tipo de agresiones “atentan contra la convivencia democrática y el respeto institucional”.

El municipio informó también que se pone a disposición de la Justicia para avanzar en el esclarecimiento del episodio.

Por su parte, el ministro reafirmó la voluntad del Gobierno provincial de trabajar de manera conjunta y coordinada con el municipio y las autoridades judiciales “para garantizar la protección institucional y personal de los funcionarios, y resguardar la tranquilidad de toda la comunidad”.