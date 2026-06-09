​Neuquén y Río Negro consolidan una agenda común para potenciar el desarrollo productivo de la Norpatagonia ​

Funcionarios de ambas provincias dieron continuidad a los lineamientos definidos por los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. El objetivo es consolidar una visión regional que permita potenciar las oportunidades y afrontar de manera coordinada los desafíos del desarrollo.

Los ministros de las carteras productivas de Neuquén y Río Negro avanzaron este martes con una alianza estratégica que tiene como objetivo consolidar a la Norpatagoniacomo un motor económico clave en la Argentina.

Durante una jornada de trabajo, el ministro de Economía, Producción e Industria neuquino, Guillermo Koenig y el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy subrayaron la importancia de unificar legislaciones y simplificar trámites para potenciar sectores como acuicultura, ganadería y fruticultura.

Destacaron que el auge de Vaca Muerta no solo impulsará la exportación de hidrocarburos, sino que generará divisas para fortalecer otras áreas productivas a largo plazo. Además, indicaron que los gobiernos provinciales colaboran en proyectos conjuntos de infraestructura y promoción, evidenciando una visión política compartida sobre el desarrollo regional.

Como símbolo de esta unión, ambas provincias comenzarán este acercamiento con un stand unificado en la feria “Caminos y Sabores” para exhibir su potencial ante el país.

Además del ministro Koenig, por la provincia del Neuquén asistieron el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; la gerenta general de Centro PyME ADENEU, Anabel Lucero Idizarri; los coordinadores de la secretaría de Producción e Industria, Susana Campos Salvá y Carlos Caivano; el director provincial de Producción Agraria, Lucio Illescas; la directora general de Fruticultura y Horticultura, Cecilia Lutz; el director de Ganadería y Salud Animal, Marcos Lauge; Sebastián Pontieri, por la dirección de Ganadería; Gabriela Dupen, por la subsecretaría de Turismo; y el coordinador vitivinícola de Centro PyME ADENEU, Sebastián Landerreche.

Por Río Negro estuvieron, además del ministro Banacloy, el secretario de Ganadería, Norberto Tabaré Bassi; el secretario de Fruticultura, Facundo Fernández; la secretaria de Turismo, María Sol Canald; el subsecretario de Fauna Silvestre, Roberto Espósito; y el director de Producción Acuícola, Pablo Felipe.

Mesa de Integración Neuquén-Río Negro

Los equipos técnicos y autoridades de los ministerios de Economía, Producción e Industria de Neuquén y de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro analizaron iniciativas vinculadas a fruticultura, ganadería, acuicultura, turismo, desarrollo económico, promoción de inversiones y fortalecimiento de las economías regionales, además de avanzar en la unificación de criterios regulatorios para facilitar la actividad productiva.

Koenig consideró que el encuentro representa la continuidad del trabajo iniciado por ambos mandatarios provinciales y explicó que el objetivo es avanzar hacia una mayor integración institucional.

“Estamos empezando a darle un marco concreto a los temas definidos por los gobernadores. Muchas veces los productores y empresarios son los mismos en ambas provincias, pero encuentran reglamentaciones diferentes. Lo que buscamos es simplificar esos procesos, unificar criterios y hacer más eficiente la gestión para generar mayor valor productivo”, señaló.

Destacó además que el desarrollo de Vaca Muerta y la salida de la producción neuquina a través de los puertos rionegrinos consolidan a la Norpatagonia como un polo estratégico para el país. “Estamos construyendo un verdadero hub regional que generará riqueza y oportunidades para ambas provincias. Pero al mismo tiempo debemos fortalecer nuestro perfil productivo para garantizar un desarrollo sostenible en el tiempo, impulsando actividades como la fruticultura, la ganadería, la acuicultura y el turismo”, afirmó.

Banacloy destacó que la Patagonia atraviesa “una oportunidad histórica” y sostuvo que el crecimiento de la industria energética debe convertirse en un motor para impulsar el conjunto de las actividades económicas. “Este trabajo que vienen desarrollando los dos gobernadores de posicionar a la Norpatagonia como un eje estratégico del desarrollo en la Argentina requiere acuerdos, legislaciones y una mirada compartida”, expresó.

Además, consideró que “tenemos que complementar el desarrollo energético con el fortalecimiento de nuestras economías regionales y utilizar estratégicamente los recursos de ambas provincias para potenciar la región”.

El funcionario remarcó además la importancia de la articulación permanente entre los equipos técnicos, señalando que compartir experiencias y políticas exitosas permite acelerar procesos y construir soluciones conjuntas para problemáticas comunes.

Primera vinculación

Fruto de esta vinculación, las provincias harán una primera acción conjunta en la próxima edición de Caminos y Sabores, que se realizará en julio en Buenos Aires.

La propuesta incluirá un stand unificado que representará a la Norpatagonia como una región integrada, mostrando su identidad, sus productos y su potencial productivo y turístico.

Koenig afirmó que la presencia conjunta en la feria constituirá “un ejemplo para el resto del país sobre cómo trabajar cuando existe un objetivo común”, fortaleciendo la promoción de las producciones regionales y generando nuevas oportunidades comerciales para productores y emprendedores de ambas provincias.

Desde Río Negro destacaron que la iniciativa permitirá mostrar al país una estrategia común de desarrollo. “Compartimos rutas, paisajes, ríos, productores y recursos. Presentarnos juntos es la mejor manera de demostrar la potencialidad de la región y consolidar a la Norpatagonia como la puerta de ingreso a la Patagonia”, señaló Banacloy.