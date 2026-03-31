​Neuquén sumó tecnología de baja letalidad con el sistema Taser más avanzado del país ​

A partir de una inversión de más de 5.500 millones de pesos, el Gobierno provincial adquirió armas Taser y Byrna para ampliar la capacidad de respuesta policial en situaciones críticas. También se utilizarán cámaras corporales que registran las intervenciones y están vinculadas a los centros de monitoreo.

Como parte del proceso de modernización policial, este mediodía, el gobernador Rolando Figueroa junto con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, participaron del acto de presentación de los nuevos dispositivos Taser y Byrna. La incorporación de equipos de alta tecnología implica una inversión histórica en insumos y capacitación para la Policía del Neuquén.

Con esta adquisición, Neuquén se posiciona como la primera provincia del país en implementar dispositivos Taser 10 de última generación, y una de las primeras en el Cono Sur -con excepción de Brasil- en integrar este tipo de tecnología junto a sistemas de bodycam. De esta forma, las intervenciones quedan registradas en las cámaras corporales de los agentes.

Los dispositivos de baja letalidad Taser y Byrna constituyen una incorporación estratégica que amplía la capacidad de respuesta policial en situaciones críticas. El gobierno provincial invirtió 3.221.798.800 pesos en la compra de armas Taser y 2.359.268.350 pesos en Byrna.

Durante la jornada que se desarrolló en el Auditorio de Casa de Gobierno se realizó una demostración técnica a cargo del personal policial, donde se explicaron los protocolos de uso, alcances operativos y características de esta nueva tecnología.

El gobernador destacó que “desde que comenzó la gestión, los tres poderes del Estado hemos podido avanzar en muchos temas importantes para la ciudadanía”. En este punto se refirió a “la sanción de leyes que tanto necesitaba la policía, la nueva ley orgánica, una ley de reiterancia y también el trabajo que se ha llevado adelante con la justicia para avanzar en la lucha contra el narcomenudeo”.

El mandatario comentó que “la policía de Neuquén es honesta, honrada, trabajadora, dedicada, profesional y en permanente evolución, por eso podemos dar estos pasos”.

Los agentes de la policía “prestan atención al cuidado del ciudadano y lo hacen todos los días con mucha vocación por eso les doy las gracias y les digo que estamos comprometidísimos en seguir dotando a la policía de las herramientas que sean necesarias para la evolución en el combate del delito y la seguridad pública que tanto nos están pidiendo los ciudadanos del Neuquén”, manifestó Figueroa.

Por su parte, el ministro Nicolini expresó que “estamos construyendo una seguridad más moderna, profesional y responsable”, y remarcó que “los dispositivos permiten ampliar las opciones de intervención, reducir daños y proteger tanto a la ciudadanía como a nuestros efectivos”.

Sobre las pistolas que tienen un alcance de efectividad a 14 metros de distancia, el funcionario indicó que “es ni más ni menos que la posibilidad de neutralizar una amenaza antes de que esa amenaza lastime a alguien. Protege al vecino, protege al efectivo y pone al Estado un paso adelante”.

Sobre la inversión, informó que “nuestro sistema de seguridad requiere una inversión sostenida, planificada y con un objetivo claro: fortalecer a nuestras fuerzas y llevar más tranquilidad a cada rincón de la provincia”.

En una primera instancia “adquirimos 100 Taser y 200 bodycam y vamos a comprar más, y Byrna 100 armas largas y mil cortas que serán distribuidas a medida que se capacite al personal”. Nicolini subrayó que “no hay riesgos con este tipo de armas, más allá de su mala utilización por eso tanto hincapié en la capacitación del personal”.

Finalmente, destacó que el ecosistema tecnológico incorporado —que combina dispositivos Taser, cámaras corporales y capacitación específica— “representa un estándar de innovación que hoy se aplica en ciudades como Nueva York y Londres”.

Sobre el equipamiento y tecnología

El gobierno provincial adquirió armas Byrna por 100 dispositivos largos, 1.000 dispositivos cortos con accesorios y municiones mediante una inversión de 2.359.268.350 pesos. Armas Taser, 100 armas de inmovilización con accesorios, cartuchos, 200 bodycam y licencias a partir de una compra de 3.221.798.801 pesos.

La implementación de estos dispositivos cuenta con un sólido respaldo normativo, basado en estándares internacionales de Naciones Unidas, la Ley Nacional N°24.059 de Seguridad Interior, resoluciones del ministerio de Seguridad de la Nación y protocolos provinciales de uso progresivo de la fuerza.

Además, la Policía del Neuquén desarrolló el protocolo específico DEIM (Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea de Baja Letalidad), que establece criterios estrictos de uso.

Los dispositivos serán utilizados exclusivamente por personal capacitado e incluyen: monitoreo permanente, uso obligatorio de cámaras corporales, registro estadístico de intervenciones y control técnico del equipamiento.