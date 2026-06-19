​Neuquén se prepara para recibir un frente frío con lluvias, posibles nevadas y fuertes vientos ​

Desde Defensa Civil provincial se sugirió extremar las precauciones al viajar y realizar actividades al aire libre, mantenerse informado por canales oficiales y preparar los vehículos para transitar en rutas con lluvias, nieve, viento y bajas temperaturas.

A raíz de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional por lluvias persistentes que afectarán, principalmente, la zona cordillerana durante este viernes 19 y sábado 20 de junio, el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, detalló lo que prevé el pronóstico tanto para Cordillera como para distintos puntos de la provincia.

Indicó que “para la tarde noche de hoy viernes, como así también mañana sábado, alerta vigente en Región de los Lagos, aproximadamente desde el sur de Aluminé hacia Villa La Angostura. Toda esa franja va a estar afectada, principalmente zonas urbanas por fuertes lluvias. Y se prevé que, para alta montaña y lugares turísticos, podamos tener algo de agua nieve o nieve”.

También se espera “desde la Cordillera centro hacia el norte podamos tener algunas precipitaciones, algo de nieve en alta montaña, pero va a ser en menor escala”, dijo y agregó que “vamos a tener lluvias en zonas urbanas, nieve en cordillera. Y el sábado tenemos ya previsión de las mismas situaciones, pero se va a agregar el componente de viento fuerte. Vamos a tener viento tanto en la región de Limay, como así también zona sur y centro de la provincia, con velocidades que van a estar superando ampliamente los 70 kilómetros por hora”.

En lo que respecta al Alto Valle, Cruz precisó que “en valles y sectores de Vaca Muerta, también se prevé algo de viento, principalmente desde hoy, y ya mañana intensificándose hacia la tarde noche, con velocidades que pueden superar los 70 kilómetros por hora”. Dijo que las bajas temperaturas se darán en toda la provincia.

Adelantó que “la semana que viene va a ser de por sí una semana muy fría y vamos a tener fuertes heladas. Puede derivar en algunas nevadas importantes”. En este punto, explicó que “a partir del mismo lunes ya comienzan las bajas temperaturas y ya empiezan a mejorar paulatinamente las situaciones de algunas lluvias y nevadas”.

Con respecto a pasos fronterizos, dijo que “están habilitados tanto Icalma, Mamuil Malal, Cardenal Samoré y Pino Hachado, todos con tránsito con precaución, debido a que en sectores del límite tenemos algunos acumulados de nieve, viento y algunas precipitaciones que se están dando principalmente entre Chile y Argentina”. Para las personas que transiten por los pasos, se sugiere que actualicen la información del estado a través de canales oficiales.

Además, recordó que “muchas veces la naturaleza se ve afectada por estas situaciones meteorológicas, y eso puede causar algún tipo de riesgo, o directamente una afectación en personas que puedan hacer senderismo en montaña o cualquier otra actividad”.

En este sentido, recomendó: “Siempre hay que estar informados, consultar el estado del clima, de senderos y de rutas. Además de estar preparados con la situación del vehículo para transitar, una buena indumentaria acorde al lugar que vamos, alimentos ricos en calorías siempre en el vehículo, agua”. Y agregó: “Si vamos a transitar por rutas neuquinas, tratar de hacerlo siempre con medio tanque de combustible hacia arriba, o mejor con tanque lleno, para evitar inconvenientes”.