​Neuquén se prepara para la llegada de River Plate ​

La llegada del plantel de fútbol está prevista para las primeras semanas de enero. La provincia cuenta con una planificación anticipada, operativos integrales y un trabajo sostenido en eventos deportivos y masivos.

El ministerio de Seguridad de Neuquén, junto a la Policía provincial, avanza en la planificación del operativo de seguridad para la llegada del plantel del Club Atlético River Plate, que volverá a realizar su pretemporada en la localidad de San Martín de los Andes entre el tres y el 18 de enero. El dispositivo contempla tareas de prevención, control y ordenamiento, desde el arribo del equipo a la provincia, incluyendo el aeropuerto, los traslados y el perímetro del lugar de concentración.

La organización del operativo se apoya en la experiencia desarrollada durante la última visita del club, cuando se desplegó un dispositivo sostenido durante toda la estadía del plantel, garantizando el normal desarrollo de las actividades deportivas, turísticas y comerciales en la ciudad. En esta oportunidad, el ministerio vuelve a coordinar acciones con las distintas áreas de la Policía, autoridades locales y organizadores.

La preparación para recibir a River Plate se desarrolla en una política de seguridad más amplia que se lleva adelante de manera permanente en eventos deportivos de distinta magnitud en toda la provincia. A lo largo del año, se implementaron operativos específicos en competencias locales, regionales y nacionales, con planificación anticipada y presencia territorial.

Entre las principales actividades deportivas acompañadas se encuentra la Copa Neuquén, organizada por la Liga de Fútbol del Neuquén, que se desarrolló entre marzo y junio en distintos estadios de la provincia. El torneo contó con cobertura policial en cada jornada, involucrando a las Direcciones de Seguridad Interior de Añelo, Cutral Co, Zapala y Neuquén, con servicios adicionales y personal en servicio durante todo el calendario.

Otro de los eventos de gran convocatoria fue la tercera fecha del Turismo Carretera, realizada en el autódromo Parque Ciudad de Centenario, que reunió a miles de espectadores. El operativo incluyó más de 400 efectivos de Demose, comisarías de Neuquén y Centenario, Bomberos y personal de Tránsito, garantizando el orden y la seguridad durante las jornadas de competencia.

El ministerio de Seguridad también acompañó actividades deportivas institucionales, como la competencia policial desarrollada en el balneario Río Grande, que reunió a personal de distintas áreas de la fuerza en una jornada de integración, bienestar y recreación, promoviendo el cuidado del personal y el fortalecimiento del trabajo en equipo.

En el ámbito del fútbol local, el trabajo articulado con la Liga de Fútbol del Neuquén se mantiene a lo largo de todo el año. Además de la cobertura regular del calendario de Lifune, que involucra a 25 clubes de categorías A y B en distintos puntos de la provincia, se llevaron adelante reuniones específicas para coordinar operativos especiales, como la final del torneo y la optimización de los servicios de policía adicional, con el objetivo de mejorar la organización y el uso de los recursos disponibles.

Desde la cartera destacaron que este esquema de trabajo no se limita a eventos deportivos, sino que forma parte de una estrategia integral que también se aplica en fiestas populares, espectáculos culturales y eventos turísticos. La experiencia acumulada permite fortalecer protocolos, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar que cada actividad se desarrolle en un marco de seguridad, convivencia y cuidado para neuquinos y visitantes.