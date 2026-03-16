​Neuquén se posiciona como referente nacional en la lucha contra el microtráfico de drogas ​

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, participa en Córdoba del encuentro junto a autoridades de todo el país. Destacó los avances logrados por la provincia tras un año de implementación de la desfederalización del narcomenudeo.

El ministro de Seguridad de la provincia del Neuquén, Matías Nicolini, participa en la ciudad de Córdoba del primer encuentro del año del Consejo de Seguridad Interior, el principal ámbito de coordinación entre el Gobierno nacional y los responsables de las carteras de seguridad de todas las provincias.

La reunión convoca a ministros y autoridades del área de seguridad de todo el país y fue encabezada por la ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva. Durante la jornada se analizaron estrategias conjuntas para fortalecer las políticas de seguridad, coordinar acciones frente al delito y compartir experiencias de gestión que permitan mejorar las respuestas del Estado.

En ese marco, Nicolini expuso los avances de la política de seguridad que impulsa el gobierno provincial, especialmente en materia de lucha contra el microtráfico de drogas, uno de los ejes centrales de la agenda de seguridad de Neuquén.

“Después de un año de trabajo sostenido podemos mostrar resultados concretos. Neuquén tomó la decisión política de avanzar con la desfederalización del narcomenudeo y hoy estamos viendo los resultados de esa política pública”, señaló el ministro.

El funcionario destacó que la provincia logró consolidar un modelo de intervención que combina decisión política, fortalecimiento institucional, inversión en tecnología y trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

“Neuquén se ha convertido en un faro para muchas provincias en la lucha contra el microtráfico. Hoy venimos a compartir nuestra experiencia y a mostrar que cuando el Estado trabaja de manera coordinada es posible enfrentar con mayor eficacia el narcomenudeo que afecta directamente a los barrios”, afirmó Nicolini.

La desfederalización del narcomenudeo permitió que los delitos vinculados a la venta minorista de drogas pasaran a ser investigados por la Justicia provincial, lo que posibilita una intervención más cercana al territorio y una respuesta más rápida frente a los puntos de venta que impactan en la seguridad cotidiana de los vecinos.

Desde la implementación de la ley provincial de desfederalización, el trabajo del Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén se intensificó en toda la provincia. En el último año se realizaron 246 allanamientos vinculados al narcomenudeo, además de 16 operativos positivos por iniciativa propia del área, lo que refleja un incremento sostenido de la actividad investigativa.

Como resultado de estos procedimientos se secuestraron más de 45 kilos de cannabis, más de 28 kilos de cocaína y pastillas de éxtasis, además de dinero en efectivo, armas de fuego, municiones y vehículos vinculados a la actividad delictiva. En total 323 personas fueron detenidas en el marco de estas investigaciones, de las cuales alrededor de 100 ya fueron condenadas.

Además, como parte de las medidas judiciales destinadas a desarticular las estructuras de comercialización de droga, se dispuso la clausura de 21 viviendas utilizadas como puntos de venta y la demolición de cuatro inmuebles vinculados al narcomenudeo.

En este contexto, el ministro subrayó que la política de seguridad impulsada por la provincia también incluye la incorporación de tecnología para la investigación criminal, el fortalecimiento del Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén y la ampliación de su presencia territorial en distintas regiones de la provincia.

Asimismo, destacó el valor de la participación ciudadana en la detección de puntos de venta de drogas a través de los canales de denuncia anónima. “El compromiso de los vecinos es fundamental para poder avanzar en las investigaciones. Cuando la comunidad y el Estado trabajan juntos, es posible recuperar los barrios y avanzar contra las redes de microtráfico”, sostuvo.

Para Nicolini, estos resultados reflejan el impacto de una política pública que busca acercar la respuesta del Estado al territorio.

“La lucha contra el microtráfico no se resuelve solo con leyes. Requiere, inversión, instituciones fortalecidas, tecnología aplicada a la investigación criminal y una fuerte coordinación entre todos los poderes del Estado. En Neuquén estamos demostrando que ese camino da resultados”, concluyó.

Como parte del temario propuesto para el encuentro del Consejo de Seguridad Interior, también se abordó la reciente aprobación de la ley de reiterancia, una herramienta legislativa destinada a fortalecer la respuesta del sistema penal frente a personas que cometen delitos de manera reiterada. En ese sentido, Neuquén se encuentra entre las provincias que ya avanzaron en la adopción de este tipo de instrumentos legales, consolidando una agenda de reformas orientadas a mejorar la seguridad y el funcionamiento del sistema de justicia.

Acuerdos para fortalecer la investigación de delitos complejos

En el marco de la jornada de trabajo realizada en Córdoba, Neuquén también firmó acuerdos clave orientados a fortalecer la coordinación interjurisdiccional en la investigación de delitos complejos.

La provincia suscribió el convenio de adhesión a la Guía sobre Investigación en Casos de Personas Desaparecidas en relación con el delito de Trata, un instrumento que busca mejorar los protocolos de actuación y fortalecer la articulación entre las distintas jurisdicciones ante este tipo de situaciones.

Además, Neuquén firmó el acta de adhesión al Consejo Federal de Delitos Económicos, un espacio de coordinación entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a planificar y coordinar acciones conjuntas orientadas a la prevención de la criminalidad organizada y el combate a la delincuencia económica.