​Neuquén refuerza operativos de seguridad en puntos turísticos y rutas durante la temporada de verano ​

El despliegue articulará tareas de prevención, control y asistencia, con el objetivo de reducir riesgos asociados a la alta circulación y brindar mayor seguridad en los traslados y en los espacios turísticos más concurridos.

Con el objetivo de consolidar a Neuquén como un destino turístico seguro, el ministerio de Seguridad de la provincia dispuso una serie de operativos preventivos y de control que se desplegarán en distintos puntos turísticos de la capital neuquina y en localidades de toda la provincia, con especial énfasis en los horarios de mayor circulación.

El dispositivo contempla presencia permanente de fuerzas de seguridad, controles vehiculares, patrullajes preventivos y monitoreo tecnológico en espacios de alta concurrencia, tanto urbanos como rurales. Estas acciones buscan garantizar la seguridad de residentes y visitantes durante la temporada estival, caracterizada por un importante movimiento turístico.

En la ciudad de Neuquén, uno de los puntos destacados del operativo es el Paseo de la Costa, donde se incorporaron dos nuevos puestos de control en la península Hiroki y en la Isla 132. Además, se sumaron cámaras de seguridad que son monitoreadas en tiempo real desde la central ubicada en la Jefatura de Policía. En este sector se suma la colaboración de Prefectura Naval Argentina, fortaleciendo el esquema de prevención y vigilancia en la zona ribereña.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, señaló que “Neuquén viene creciendo sostenidamente como destino turístico y eso nos obliga a redoblar esfuerzos para brindar tranquilidad y previsibilidad, tanto a quienes nos visitan como a los neuquinos”. En ese sentido, remarcó que “la seguridad es una condición indispensable para el desarrollo turístico y por eso estamos presentes con operativos permanentes en los lugares de mayor circulación”.

En paralelo, se desarrolla una campaña integral de prevención vial en rutas provinciales, que combina controles preventivos con acciones de concientización. Desde el ministerio se destacó que el objetivo central del operativo es prevenir siniestros viales y evitar tragedias en rutas y caminos provinciales, haciendo hincapié en el autocuidado y en el cumplimiento estricto de las normas de tránsito.

“La prevención es una tarea compartida. El Estado despliega recursos humanos y tecnológicos, pero es fundamental que cada conductor asuma la responsabilidad de respetar las normas para cuidarse y cuidar a los demás”, afirmó Nicolini.

La iniciativa comenzó hoy y contempla el refuerzo de controles en rutas, accesos y puntos de alta circulación turística en toda la provincia. El esquema tendrá una intensificación especial durante los fines de semana y los recambios de quincena, períodos en los que se registra el mayor volumen de tránsito vehicular y de pasajeros durante el verano.