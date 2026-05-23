​Neuquén refuerza el trabajo articulado para prevenir y erradicar el trabajo infantil ​

En la quinta reunión plenaria de la COPRETI participaron representantes del Ejecutivo provincial, la Justicia, la Legislatura, delegados regionales y sindicatos. Se presentaron avances, estadísticas actualizadas y estrategias conjuntas para abordar la problemática en todo el territorio neuquino.

Con la participación de representantes del Gobierno de la Provincia del Neuquén, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, delegados regionales y sindicatos, se realizó la quinta reunión plenaria de la Comisión Provincial para la Detección, Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), espacio que tiene como objetivo avanzar en la erradicación progresiva del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente en la provincia.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Trabajo, Pablo Castillo, y el director y presidente de la comisión, Hernán Orlando. Durante la jornada se expusieron los avances realizados en la materia, las situaciones detectadas en distintas regiones de la provincia y los acuerdos alcanzados con diversos organismos para fortalecer el abordaje integral de esta problemática.

Castillo señaló que erradicar el trabajo infantil implica pensar en el futuro de las niñeces y adolescencias. “Muchas veces se naturalizaron situaciones que no deberían ser normales. En distintas inspecciones hemos encontrado niños cosechando, trabajando en quintas, o vendiendo diarios”, indicó.

Y agregó: “Nosotros queremos que nuestras niñeces y adolescencias estén donde tienen que estar: estudiando, jugando y desarrollándose, para convertirse en los trabajadores del mañana, pero no cuando todavía son chicos”.

Castillo también destacó el fortalecimiento de las herramientas de intervención y control, con equipos especializados, recursos y articulación permanente entre las distintas áreas del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y los organismos que integran la comisión. Además, valoró especialmente el acompañamiento de RENATRE y de las instituciones participantes, al considerar que “muchas veces son nuestros ojos en la calle y en el campo”.

Por su parte, Orlando explicó que uno de los principales objetivos de esta quinta sesión fue presentar un informe estadístico actualizado sobre la realidad del trabajo infantil y adolescente en Neuquén. “El motivo de esta quinta sesión es presentar un informe estadístico que nos permita conocer la realidad del trabajo infantil y adolescente en la provincia, analizando la situación por regiones y departamentos”, señaló.

Asimismo, indicó que desde 2023 no se contaba con datos provinciales actualizados, por lo que consideró fundamental avanzar en un diagnóstico concreto para fortalecer las acciones de prevención e intervención en todo el territorio.

La reunión permitió además consolidar el trabajo interinstitucional entre los distintos organismos que integran la COPRETI, reafirmando el compromiso de la provincia en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.