​Neuquén realizó la primera Jornada Académica de Entomología Forense ​

El encuentro reunió a especialistas, fuerzas de seguridad, Poder Judicial y profesionales de distintas disciplinas en una jornada de capacitación e intercambio sobre herramientas científicas aplicadas a la investigación criminal. El cierre estuvo a cargo del ministro de Seguridad.

Con la participación de más de 250 asistentes, se llevó adelante este jueves en el Auditorio de Casa de Gobierno de Neuquén, la Primera Jornada Académica de Entomología Forense, una iniciativa impulsada por el Instituto Superior en Seguridad y la Policía del Neuquén, con el acompañamiento del ministerio de Seguridad.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la investigación científica aplicada a la seguridad y la justicia, incorporando nuevas herramientas y conocimientos para la investigación criminal.

La jornada contó con la disertación principal de la especialista Ana Julia Pereira, referente nacional en la materia, quien abordó conceptos generales y aplicaciones prácticas de la entomología forense, una disciplina que permite aportar evidencia clave en procesos investigativos y judiciales.

Además, los subcomisarios de la Policía provincial, Paola Olatte y Juan Carlos Escobar, presentaron el proyecto de investigación que desarrollan desde la Coordinación de Investigación del Instituto Superior en Seguridad, centrado en la distribución espacial y temporal de especies de importancia forense en la provincia del Neuquén.

La propuesta reunió a integrantes de la Policía del Neuquén, fuerzas federales, representantes del Poder Judicial, profesionales de la salud, docentes, estudiantes universitarios y especialistas en criminalística, consolidando un espacio interdisciplinario de formación y vinculación científica.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del ministro de Seguridad, Matías Nicolini quien destacó la importancia de la capacitación como eje central para fortalecer las instituciones y modernizar las herramientas de investigación.

“La formación continua es una herramienta estratégica. Hoy la seguridad y la justicia requieren cada vez más del conocimiento, de la ciencia y de la innovación para enfrentar delitos que son cada vez más complejos. Capacitar es invertir en mejores instituciones y en mejores respuestas para la sociedad”, expresó.

Y remarcó que este tipo de iniciativas “forman parte de una política pública orientada a la profesionalización permanente, la incorporación de nuevas metodologías y la jerarquización del recurso humano”, consolidando a Neuquén como una provincia que apuesta al desarrollo científico aplicado a la seguridad.