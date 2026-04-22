​Neuquén prorroga la Emergencia Ígnea por un año ante el alto riesgo de incendios ​

Establece la posibilidad de adoptar medidas excepcionales para garantizar una intervención eficaz en el territorio, tales como la limitación temporal del acceso a determinadas áreas, el ingreso de brigadistas y equipamiento, y la instalación de bases operativas en zonas afectadas.

A fin de fortalecer las acciones de prevención, el Gobierno de la Provincia del Neuquén dispuso la prórroga del Estado de Emergencia Ígnea en todo el territorio provincial por el término de un año, a partir del vencimiento del plazo establecido previamente. La medida se adopta en función de la persistencia de condiciones climáticas adversas y la presencia de múltiples focos de incendios forestales que afectan distintas regiones.

La emergencia había sido declarada originalmente mediante el Decreto Nº 209/2024 y prorrogada posteriormente por el Decreto Nº 198/2025. En este contexto, y ante la continuidad del riesgo extremo, se resolvió extender su vigencia con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, combate del fuego, restauración ambiental y mitigación de nuevos focos.

Actualmente, la provincia enfrenta incendios que han provocado la pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo, afectando gravemente el ambiente y la fauna, y representando además un riesgo concreto para las comunidades cercanas. Informes técnicos elaborados por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos advierten sobre un escenario crítico, caracterizado por altas temperaturas, fuertes vientos y condiciones de sequía en las principales cuencas, lo que incrementa significativamente la peligrosidad de propagación del fuego.

En este punto, la prórroga permitirá sostener y ampliar las capacidades operativas del Estado provincial. Entre las principales medidas, se faculta al ministerio de Seguridad a adquirir bienes, servicios e insumos necesarios sin limitaciones de monto, agilizando los procesos de respuesta ante emergencias. Asimismo, se autoriza la asignación de aportes y subsidios a municipios, comisiones de fomento y organizaciones que intervengan en las tareas de prevención y combate de incendios.

Además, se establece la posibilidad de adoptar medidas excepcionales para garantizar una intervención eficaz en el territorio, tales como la limitación temporal del acceso a determinadas áreas, el ingreso de brigadistas y equipamiento, y la instalación de bases operativas en zonas afectadas.

La normativa también prevé la adecuación de partidas presupuestarias y la articulación obligatoria de todos los organismos del Estado provincial, centralizados y descentralizados, para asegurar una respuesta integral frente a la emergencia.

Desde el Gobierno provincial se destacó que la medida busca proteger la vida de las personas, preservar el ambiente y resguardar los bienes, en línea con lo establecido por la Constitución Provincial y la Ley del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Asimismo, se reiteró el llamado a la comunidad a extremar los cuidados y respetar las disposiciones vigentes para prevenir incendios.

La Emergencia Ígnea constituye una herramienta clave para actuar con rapidez y eficacia ante un escenario de extrema gravedad, en el que la prevención y la respuesta temprana resultan fundamentales.