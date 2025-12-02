​Neuquén profundiza las acciones contra la violencia digital ​

El presidente de Grooming Argentina, Hernán Navarro destacó el compromiso institucional de la provincia sobre la problemática

Neuquén es una de las jurisdicciones más activas del país en la prevención del grooming y la violencia digital. Así lo reconoció el presidente de Grooming Argentina, Hernán Navarro. Durante entrevistas radiales en la provincia, remarcó el trabajo conjunto con el ministerio de Seguridad y el fuerte despliegue territorial que caracteriza la política pública neuquina.

Navarro advirtió que el grooming y la pedofilia —a la que definió como “la segunda red criminal más grande del mundo después del narcotráfico”— se institucionalizaron en internet como un espacio de captación. “El crimen organizado digital avanza a una velocidad extrema. Los chicos no saben de quién protegerse, y el mundo adulto mira la vida en clave física, no digital”, afirmó.

Brecha digital, riesgos y nuevos escenarios

El presidente de la ONG subrayó que existe una distancia crítica entre las habilidades digitales de los adultos y niños y adolescentes, lo que deja a las familias y a las escuelas sin herramientas suficientes para detectar riesgos.

“Un padre que se aleja cada vez más de la tecnología no solo será un padre más negligente, sino un padre que cada día conoce menos a sus hijos”, indicó. En ese sentido, destacó la necesidad de involucrar a toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes y adultos responsables.

Navarro reconoció que el grooming migró hacia nuevas dinámicas que comienzan muchas veces en juegos online como Roblox, Free Fire o Minecraft, donde los agresores construyen confianza inicial para luego trasladar el contacto a plataformas como WhatsApp o Instagram, donde se producen los hechos más graves.

“Vemos un crecimiento preocupante de la violencia sexual digital sin contacto físico. La pandemia aceleró estos procesos y el crimen organizado supo aprovechar ese escenario”, señaló.

Una política territorial sostenida

“Hace más de un año venimos trabajando mes a mes en Neuquén. Recorremos barrios, escuelas, sindicatos y espacios comunitarios. La provincia asumió un compromiso institucional muy fuerte para prevenir la violencia digital y proteger a las infancias”, destacó Navarro y la colocó como un ejemplo a nivel nacional por la articulación constante entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Gracias al Plan Provincial de Prevención de Violencias a Niñas, Niños y Adolescentes en el Entorno Digital, Neuquén se transformó en la primera sede de Grooming Argentina fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El nuevo centro, ubicado en Rivadavia 185, 1º piso, funciona como espacio de referencia provincial para capacitaciones, campañas, investigación, detección temprana y acompañamiento a víctimas.

Política pública

En este contexto, el gobernador Rolando Figueroa, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini y Grooming Argentina firmaron un convenio para fortalecer la prevención y ampliar las estrategias de intervención.

Las acciones incluyen capacitaciones en organismos estatales, escuelas y organizaciones sociales, campañas masivas de sensibilización, acompañamiento integral de víctimas y familias, protocolos conjuntos con la Policía para mejorar la respuesta institucional, programas de educación digital integral.

Durante los próximos meses, el ministerio de Seguridad continuará desarrollando una agenda intensiva de actividades, talleres y encuentros comunitarios en toda la provincia.

“Prohibir no es prevenir”

Navarro reiteró que la prohibición o el bloqueo de dispositivos no evita el riesgo. “Prohibir no es prevenir. La prohibición oculta o desplaza el problema. Tenemos que mirarlo de frente, hablar de estos temas y construir un nuevo contrato social para proteger a las infancias”, reconoció.

Asimismo, subrayó que internet “eternaliza las violencias”, ya que las imágenes de abuso pueden circular por décadas. Por eso, planteó que la protección de niñas, niños y adolescentes debe ser “la prioridad absoluta” en la agenda pública.

Grooming Argentina

Fundada en 2014, Grooming Argentina es la primera organización del país dedicada íntegramente a combatir el grooming a través de campañas, capacitaciones, asistencia a víctimas y articulación con organismos nacionales e internacionales. Su enfoque multidisciplinario integra tecnología, educación, derecho, psicología y comunidad.