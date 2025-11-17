​Neuquén proclamó a las nuevas autoridades nacionales electas ​

Durante un acto en el Centro de Convenciones Domuyo se entregaron los diplomas a quienes resultaron electos en los comicios del pasado 26 de octubre.

El gobernador Rolando Figueroa participó este lunes por la tarde de la audiencia de proclamación de las autoridades electas el pasado 26 de octubre, que representarán a la provincia en el Congreso a partir de diciembre.

El acto organizado por la Junta Electoral Provincial consistió en la entrega de los certificados que consagran el cargo para el cual cada uno fue elegido.

En instalaciones del Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén, recibieron sus diplomas de senadores nacionales: la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza junto con Nadia Márquez y Pablo Cervi (ambos diputados nacionales en funciones).

A su turno, también recibieron los diplomas los diputados nacionales electos: Karina Maureira, Gastón Riesco y Soledad Mondaca.

Estuvieron presentes los miembros del gabinete provincial, autoridades municipales, legislativas y del Poder Judicial, entre otros.

Durante el acto, la jueza federal con competencia electoral Carolina Pandolfi compartió conclusiones de un estudio que realizó la Cámara Nacional Electoral (CNE) sobre el funcionamiento e implementación del sistema de la Boleta Única Papel (BUE).

Informó que se constituyeron 1749 mesas y sobre un total de 584.722 electores, votaron 438.793(el 75,06 por ciento de los ciudadanos habilitados). Además, confirmó que “no se recibieron planteos con posterioridad al acto electoral y durante las operaciones del escrutinio”.