​Neuquén presente en la cumbre internacional sobre ciberseguridad ​

Se desarrolla en Mendoza con la participación de especialistas de más de 15 países.

La provincia del Neuquén participa de la White Hat Conference 2026, uno de los encuentros internacionales más importantes en materia de ciberseguridad, ciberdelito e investigación digital, que se desarrolla en Mendoza con la participación de especialistas de más de 15 países.

En representación del ministerio de Seguridad de la Provincia participa el director provincial de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, Daniel Domene, quien forma parte de las jornadas de intercambio académico y técnico junto a referentes internacionales, organismos especializados, universidades, fuerzas de seguridad y empresas tecnológicas.

Asimismo, participa Santiago González Bellengeri, director de Ciberdelitos y Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Seguridad Nacional, quien integra las actividades vinculadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención, investigación y persecución de los delitos informáticos.

La séptima edición de la conferencia reúne a hackers éticos, investigadores, especialistas en ciberseguridad y profesionales de distintas disciplinas para abordar los desafíos que plantea el creciente avance de las amenazas digitales a nivel global.

La provincia de Mendoza fue elegida como sede de este encuentro internacional que, desde su creación en Colombia en 2019, se consolidó como un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias vinculadas con la seguridad digital. Tras realizarse en ciudades como Boston, Seúl y Madrid, la conferencia llega por primera vez a la Argentina.

Durante la primera jornada se desarrolló la competencia internacional que integra la programación del evento, donde equipos conformados por especialistas de distintos países ponen a prueba sus capacidades para identificar vulnerabilidades, analizar amenazas y resolver desafíos vinculados con el crimen transnacional, la protección de sistemas informáticos y la investigación del cibercrimen.

La White Hat Conference promueve el intercambio de conocimiento científico y técnico entre expertos de todo el mundo y contribuye a la preparación frente a los nuevos desafíos en materia de ciberseguridad y grandes eventos internacionales, como la Copa Mundial FIFA 2026.

La apertura oficial de las jornadas académicas e institucionales contó con la participación de autoridades provinciales de Mendoza y referentes internacionales de la Boston University, institución que junto al Gobierno mendocino y CLICLEX organiza esta prestigiosa conferencia.

Bajo el lema “Ciberseguridad y prevención del delito digital: construyendo preparación global para megaeventos”, las actividades se extenderán hasta el 3 de junio e incluyen exposiciones y debates sobre inteligencia cibernética, protección de infraestructuras críticas, investigación de delitos digitales, resiliencia tecnológica, análisis forense digital, criptomonedas, lavado de activos y cooperación internacional frente a las nuevas amenazas del entorno digital.

La edición 2026 se desarrolla en modalidad presencial y virtual, con una proyección internacional que alcanzará a más de 70 países, consolidándose como uno de los principales espacios de actualización y cooperación en materia de seguridad digital a nivel mundial.