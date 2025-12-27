​Neuquén presenta su nuevo Catálogo Geoespacial​ ​

Pensado como recurso de apoyo para para organismos públicos, instituciones académicas, equipos técnicos, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía en general, el catálogo geoespacial se consolida como una herramienta clave para la planificación, la gestión y la investigación territorial.

La Dirección Provincial de Estadística y Censos presenta el catálogo geoespacial, una plataforma digital que integra los datos estadísticos, mapas y documentos cartográficos para la consulta y análisis territorial. Está disponible en https://www.estadisticaneuquen.gob.ar/apps/catalogo_geoespacial/

La plataforma permite acceder a indicadores socio-demográficos y económicos en distintos niveles de representación territorial (radios censales, gobiernos locales, departamentos y regiones), descargar capas espaciales, consultar y exportar datos, aplicar filtros por atributos y por ubicación, y obtener mapas temáticos en formato PDF.

El desarrollo del catálogo geoespacial se adecúa a los lineamientos nacionales de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) y a las políticas de gobierno abierto, promoviendo el acceso a información pública en formatos digitales, reutilizables y abiertos.

Una de las funcionalidades clave de la plataforma son los tableros SIG interactivos (dashboards), diseñados para una navegación ágil, intuitiva y orientada al usuario. A través de una experiencia visual clara y dinámica, los tableros conectan mapas, gráficos y tablas entre sí, facilitando la exploración de los datos, la comparación de indicadores y el análisis espacial sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.