​Neuquén participó del encuentro encabezado por la ministra Bullrich ​

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini participó este martes en la reunión de cierre de año encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto a los ministros de Seguridad de todas las provincias. El encuentro se realizó en la sede del ministerio de Seguridad Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la reunión, Bullrich realizó un balance de la gestión anual, agradeció el trabajo articulado con las provincias y destacó el acompañamiento federal en materia de prevención, operatividad y coordinación de fuerzas. Allí reafirmó lo anunciado días atrás por el presidente de la Nación, Javier Milei, respecto de la designación de Alejandra Monteoliva como futura ministra de Seguridad a partir del 10 de diciembre.

En su intervención, el ministro de Seguridad de Neuquén valoró el espacio y resaltó la importancia de la articulación lograda durante el año “Fue una reunión de trabajo muy productiva y reafirmamos nuevamente la voluntad de seguir fortaleciendo las políticas de seguridad en conjunto.”

El ministro también se refirió al anuncio de la nueva conducción nacional del área de seguridad: “Recibimos el anuncio de la designación de la futura ministra Alejandra Monteoliva y manifestamos nuestra disposición para continuar construyendo acuerdos y líneas de acción que mejoren la seguridad ciudadana en todo el país.”

En el encuentro, el ministro también compartió los avances significativos en materia de seguridad que la provincia ha impulsado en estos dos años de gestión del gobernador Rolando Figueroa, destacando inversiones, reformas y fortalecimiento institucional en curso.

Creación de la Policía Migratoria

Durante la reunión, el ministerio de Seguridad Nacional dio el anuncio oficial de la creación de la Agencia Nacional de Migraciones (ANM), un nuevo organismo que será estratégico para la política de fronteras y el control migratorio del país.

La ANM contempla la creación de la Policía Migratoria, un cuerpo especializado que reforzará los controles en los pasos fronterizos y regulará el tránsito de personas y los procesos migratorios en todo el territorio. El diseño del nuevo cuerpo apunta a fortalecer la prevención y el combate de delitos transnacionales como trata de personas, narcotráfico y terrorismo.

El anuncio responde a las modificaciones introducidas por el Decreto 366/2025, que actualizó la Ley de Migraciones. Allí se estableció que la “Policía Migratoria Auxiliar” estará integrada por Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fuerzas que deberán prestar apoyo a la Dirección Nacional de Migraciones cuando sea requerido.