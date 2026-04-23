​Neuquén participó de la Mesa Interjurisdiccional de Seguridad Ciudadana ​

Planificación operativa, patrullaje y el uso de tecnología aplicada a la seguridad fueron algunas de las temáticas tratadas en el encuentro.

El ministerio de Seguridad de la Provincia participó del encuentro de la Mesa Interjurisdiccional de Seguridad Ciudadana, realizado en la ciudad de Rosario (Santa Fe), como parte del Programa Interjurisdiccional de Encuentros y Mesas de Trabajo.

Durante las jornadas, representantes de distintas jurisdicciones del país compartieron experiencias, herramientas y estrategias orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con eje en la prevención del delito, el análisis criminal y la optimización de los recursos operativos.

El encuentro permitió abordar temáticas clave como el modelo de policía urbana, la inteligencia estratégica y el análisis del delito, además de intercambiar buenas prácticas en torno a la planificación operativa, el patrullaje y el uso de tecnología aplicada a la seguridad. Asimismo, se realizaron visitas técnicas a dispositivos implementados en territorio, como estaciones policiales y sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial.

Las jurisdicciones participantes suscribieron una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso con el trabajo colaborativo, el intercambio técnico permanente y la construcción de una agenda federal de seguridad basada en evidencia y adaptación a las realidades locales.

El director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli, destacó la importancia de estos espacios de articulación: “Estos encuentros nos permiten fortalecer el trabajo conjunto entre provincias, compartir experiencias concretas y avanzar en soluciones integrales frente a problemáticas comunes. La cooperación interjurisdiccional es clave para mejorar la prevención del delito y optimizar la respuesta del Estado”.

Además, remarcó que “la posibilidad de conocer en territorio distintas herramientas y modelos de gestión, como los sistemas de patrullaje y análisis criminal, aporta valor para seguir consolidando políticas públicas más eficientes y adaptadas a nuestras realidades”.