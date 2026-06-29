​Neuquén participó de la II Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior  ​

Durante la jornada, uno de los ejes centrales fue la ciberseguridad, donde se presentó un diagnóstico actualizado sobre el crecimiento del ciberdelito y la necesidad de fortalecer la capacidad de detección e investigación del ciberfraude. En ese marco, se expusieron investigaciones sobre el fenómeno y se presentó un plan integral de abordaje orientado a mejorar la prevención, la respuesta operativa y la investigación criminal.

El encuentro también incluyó exposiciones del ministerio de Seguridad Nacional vinculadas a la interoperabilidad federal de bases de datos, nuevas herramientas para la identificación y trazabilidad de estupefacientes, y la articulación con la Dirección Nacional de Migraciones para fortalecer controles y sistemas de información.

Además, se abordó la importancia de seguir consolidando la capacitación permanente de las fuerzas de seguridad, especialmente en gestión de denuncias, investigación digital y análisis de estadísticas criminales, como herramientas fundamentales para mejorar la capacidad preventiva y de respuesta.

Otro de los aspectos destacados fue la necesidad de fortalecer la articulación preventiva con el sector privado, especialmente con entidades financieras, empresas tecnológicas y plataformas digitales, entendiendo que muchas de las amenazas vinculadas al ciberdelitorequieren respuestas coordinadas y rápidas.

La jornada también incluyó una capacitación teórico-práctica sobre la prevención e investigación del desvío de precursores químicos, un tema estratégico dentro de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Nicolini destacó que “la seguridad hoy exige anticipación, inteligencia y capacidad de adaptación. El delito cambia constantemente y el Estado tiene que evolucionar con la misma velocidad para proteger a nuestras familias”.

“La ciberseguridad es un desafío prioritario. Capacitar a nuestras fuerzas, mejorar la gestión de denuncias y fortalecer la articulación con Nación y con el sector privado es clave para construir respuestas más eficaces y prevenir nuevas modalidades delictivas”, remarcó.