​Neuquén participará de la reunión de seguridad convocada por Nación ​

El ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, participará mañana, junto a sus pares de todo el país, de la reunión informativa y de análisis de gestión convocada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en Buenos Aires.

La convocatoria fue realizada por el subsecretario de Articulación Federal, Néstor Majul, y el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco.

El encuentro se desarrollará en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional y contará con la participación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La agenda incluirá un repaso de las acciones federales en materia de seguridad, lineamientos de trabajo conjunto y evaluación de la gestión en el marco de las políticas nacionales de prevención, control y coordinación interjurisdiccional.

En paralelo, el Gobierno nacional confirmó oficialmente que Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad de la Nación a partir del 10 de diciembre. También anunció que el teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, asumirá como ministro de Defensa.